高市改組內閣定調積極財政 中司宏入閣象徵合作新階段

日本首相高市早苗。美聯社

日本 首相高市早苗 今天改組內閣，她在記者會表示，將以「負責任的積極財政」為施政方針；日本維新會的中司宏則接掌規制改革大臣，象徵兩黨聯合政權邁向新階段。

日本放送協會（NHK）報導，高市早苗在記者會開頭表示：「一旦做出決定，就會毫無二心、團結一致，全力推動實現政權公約。這就是自民黨與日本維新會聯合執政下，政府與執政黨的體制。在此次改組內閣中，我們提出『負責任的積極財政』這項大方針，將加速推動實現強勁經濟的政策，讓日本更加強大、富裕。」

此外，高市也強調，政府將持續重視經濟成長，包括透過新的成長戰略，以及為活絡地方經濟而提出的「地域未來戰略」，促進國內投資，並在GDP擴大的基礎上實現經濟「良性循環」。

高市早苗進一步說明，負責外交、經濟財政政策、成長戰略等政府最重要課題的閣員之所以留任，是為了加速相關工作的推動。

至於起用日本維新會的中司宏擔任規制改革大臣，高市表示：「與維新會的關係堅不可摧。兩黨已經實現聯合執政協議書中列出的多項政策，雙黨關係無論實質或名義上都更加鞏固。中司宏入閣將成為自民黨與維新會聯合政權邁向新階段的象徵。」

另一方面，在自民黨先前的「小金庫」醜聞中，部分議員未如實申報政治獻金，但本次卻仍獲起用，對此高市表示：「他具備我們所需要的政策能力。過去做過的事情並不會因此被當作從未發生，但他之後已充分說明，也透過兩次選舉獲得選民支持、進入國政，因此希望他能端正態度，承擔起重要公職的責任。」

此外，針對細野豪志擔任復興大臣一事，高市表示：「考量今年11月設立防災廳，也將請他兼任防災大臣，從事前防災、預防性維護，到災後復原與重建，全力強化我國的防災能力。」

高市首相接著表示：「我們收到來自福島縣對於兼任一職的擔憂聲音，但『沒有福島的復興，就沒有東北的復興；沒有東北的復興，就沒有日本的重生』這項根本原則不容動搖，希望他能比過去更加致力於福島的復興。」

而細野豪志今天也接受採訪表示：「將擔任復興大臣、福島核電廠事故重建總括擔當大臣。也就是說，政府將負責東日本大震災後的復原與重建。此外，我也是防災廳設置準備擔當大臣。現在已經迫在眉睫，我認為必須確實完成這項工作。另外還包括國際防災合作擔當大臣，以及國土強韌化擔當大臣。」

細野補充：「首相指示『既然是你希望的職務，就要好好完成』。我自己希望的是防災廳相關職務，不過關於東日本大震災，在最初階段我就曾擔任核電事故擔當大臣，同時兼任環境大臣，因此與此事有非常深的關係。也因此這是我自己希望的職務，我認為必須確實完成它。」

至於防災廳成立後，是否會繼續擔任防災大臣，細野表示：「關於這件事，首相沒有具體告訴我。不過既然我是防災廳設置準備擔當大臣，首先就是要確實完成準備工作，之後再看首相會有什麼指示。我認為如果不把後續也一併考量進去，準備工作便無法真正做好，我是抱著這樣的心情，不過那就是首相的指示了。」