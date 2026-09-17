加拿大擬成為準會員 歐洲官員：歐盟吸引力前所未見

歐盟擴大事務執行委員柯斯（Marta Kos）。歐新社

歐盟 擴大事務執行委員柯斯（Marta Kos）今天表示，歐洲現今身為合作夥伴的吸引力比以往任何時候都更強，從歐洲聯盟（EU）提議讓加拿大 成為首位「準會員」可見一斑。

法新社報導，柯斯在挪威 首都奧斯陸受訪，記者詢及冰島近日公投否決重啟加入歐盟談判，是否意味歐盟已失去吸引力，柯斯回應說：「歐洲現今的吸引力前所未見。」

冰島8月底舉行公投，選民否決重啟13年前中止的入歐談判。

柯斯表示：「我說的吸引力，不單指是否成為（歐盟）會員國，而是希望與我們更緊密合作，或以我們未曾探索過的方式合作，像加拿大這樣。」

歐盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）昨天在法國史特拉斯堡發表年度盟情咨文，她向出席演說的加拿大總理卡尼（Mark Carney）提議，讓加拿大成為歐盟首位「準會員」（associate member）。卡尼今天對歐洲議會議員發表演說。

隨著加拿大與美國的貿易戰愈演愈烈，卡尼一直尋求與歐盟建立更緊密關係。

范德賴恩表示，歐盟執委會將「提出讓歐洲安全理事會（European Security Council）成為現實的構想」，並提議讓加拿大加入。