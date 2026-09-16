佩佩豬「老家」遭竊…8萬元財物被搬空 竊賊竟是名畫大盜

英國「粉紅豬小妹」（Peppa Pig，又譯佩佩豬）。（路透）

據紐約郵報報導，一個羅馬尼亞犯罪集團闖入英國「粉紅豬小妹」（Peppa Pig，又譯佩佩豬）創作者、價值1340萬美元的豪宅，竊走約8.75萬美元的財物。這群竊賊十多年前也曾犯下全球最大宗的藝術品竊案之一。

根據周二的量刑聽證會披露，41歲的多加魯（Radu Dogaru）與34歲的阿萊姆皮（Adrian Alempi）在情人節當天，趁英國動畫師貝克（Mark Baker）與妻子外出、家中無人僅90分鐘之際，從一樓窗戶闖入貝克（Mark Baker）位於英格蘭西南部一處綠意盎然的住宅。

檢察官塞西爾（Joanne Cecil）在庭上表示，被竊財物總值約8.75萬美元，包括珠寶、勞力士手錶，以及香奈兒（Chanel）等精品品牌的手提包和行李箱。

兩名男子過去都曾因2012年在荷蘭一家藝廊犯下的竊案入獄。當時，他們偷走了包含西班牙大師畢卡索（Pablo Picasso）、法國名家莫內（Claude Monet）與馬蒂斯（Henri Matisse）的多幅藝術作品。

其中，阿萊姆皮在這次闖入貝克這棟占地12,500平方英尺的豪宅前一天，才非法進入英國。

警方發現，兩名男子在犯案前約兩小時曾出現在一座地鐵站；犯案後，他們又返回同一座地鐵站，當時身上還帶著偷來的物品，其中包括一只路易威登（Louis Vuitton）行李箱。

警方隨後對多加魯和阿萊姆皮展開監視，但這並未阻止兩人在三天後再次鎖定倫敦另一棟大型住宅。

兩人最終在搭乘公車、企圖逃離現場時遭警方逮捕。當時，他們攜帶的袋子裡已塞滿貴重物品。

檢察官表示，警方取得搜索令後，在多加魯的住處發現部分貝克遭竊的財物，但檢方並未透露具體找回了哪些物品。

兩人此前已因 2012年10月在荷蘭鹿特丹的藝術館犯下的竊案被定罪。

當時遭竊的藝術品包括畢卡索的「小丑的頭像」（Tête d’Arlequin）、馬諦斯的「白黃衣的讀者」（La Liseuse en Blanc et Jaune），以及莫內的「倫敦滑鐵盧橋」（Waterloo Bridge, London）。

這批藝術品當時投保的估計總價值高達2440萬美元。

多加魯於2014年2月被判處六年徒刑，並於2017或2018年獲釋；阿萊姆皮則被判處五年徒刑。

在此次案件中，多加魯被判處四年徒刑，阿萊姆皮則被判處五年徒刑。阿萊姆皮同時承認自己在犯案前一天非法進入英國。

這起入室竊案也對貝克的妻子造成心理創傷。檢察官塞西爾表示，貝克的妻子一度甚至誤以為自己的丈夫是竊賊。

塞西爾在庭上說，「她（貝克的妻子）不想離開家裡，因為她害怕回來時發現房子又被闖空門。」

她還表示，「她說，當丈夫穿著深色衣服從後面走近她時，她嚇得尖叫，因為她以為他是一名竊賊。」