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蘇丹金礦坍塌已82死50傷 失業嚴重促年輕人投入淘金

中央社喀土穆16日綜合外電報導
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蘇丹南部一座金礦場發生坍塌，地方官員今天向法新社透露至少已82死50傷。這個非洲東北部國家自2023年起陷入內戰，失業問題嚴重，年輕人紛紛投入危險的淘金事業。

事發地點位於西柯多方省（West Kordofan），兩名倖存者向法新社表示，昨天展開的救援工作持續一整個夜晚，到天亮時分已尋獲60具遺體。

西柯多方省目前受到準軍事組織「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）控制，該組織自2023年起持續與蘇丹正規軍交戰。而根據快速支援部隊內部一名地方行政官員的說法，今天又找到22具遺體。

這名要求匿名的官員告訴法新社：「有50人受傷，還有為數不明的人受困在碎石下。」

蘇丹爆發內戰後，交戰雙方主要都是透過蘇丹的黃金貿易獲得資金，這種貿易的規模達數十億美元。

蘇丹官員及礦業界消息人士指出，雙方開採的黃金幾乎全部流向阿拉伯聯合大公國。外界盛傳阿聯為快速支援部隊提供武器，但阿聯否認。

目前蘇丹全國有大量民眾失業，許多年輕人紛紛投入危險的淘金熱潮，且主要是在西柯多方省的阿爾扎拉（Al-Zaraa）等缺乏監管的礦場作業。

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