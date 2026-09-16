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柬埔寨總理：電詐重創國家形象 將重塑國際信心

中新社金邊9月16日電
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柬埔寨總理洪馬內。（歐新社檔案照）
柬埔寨總理洪馬內。（歐新社檔案照）

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）16日表示，電信網路詐騙嚴重損害柬國家形象，衝擊旅遊業和社會治安，柬政府將對此持續展開嚴厲打擊，保護人民，重塑國際社會對柬埔寨的信心。

柬埔寨國營大型癌症專科醫院「國母醫院」啟用儀式當天在金邊舉行，出席活動的洪馬內在致詞中將打擊電信詐騙執法行動比喻為實施一場「大手術」。他說，雖然過程痛苦且伴隨流血，但若不果斷迅速進行，整個國家肌體都將深受其害。

根據官方統計，今年1至7月，柬埔寨共接待國際旅客199.78萬人次，與去年同期相比下降逾46%。洪馬內稱，柬政府日前研判認為電信網路詐騙是影響外國旅客赴柬旅遊的重要因素之一。柬埔寨必須徹底鏟除電信詐騙，未來依靠合法、透明的「白色經濟」實現永續發展。

洪馬內當天還警告稱，電信詐騙是一條絕不能觸碰的「紅線」。他要求執法部門堅決打擊相關違法犯罪活動，無需擔心觸動任何人的利益。各級官員如果不負責任、不敢執法，就應該下台。柬政府絕不姑息那些縱容、包庇電信詐騙活動或在打擊電信詐騙工作中失職瀆職的官員。

柬埔寨國家警察總署發布的最新報告顯示，該國執法部門在8月份的行動中共搗毀85個涉詐據點，逮捕來自十餘個國家的1255名嫌犯。與此同時，當局還對來自30多個國家的2000多名違法人員執行遣返程序。

精華 FAQ

  • 他將這項執法比喻為一場「大手術」，強調過程雖然痛苦、甚至會流血，但若不果斷迅速處理，整個國家肌體都會持續受害。

  • 洪馬內指出，電信網路詐騙嚴重損害國家形象，也衝擊旅遊業與社會治安；官方並研判，它是外國旅客減少赴柬的重要因素之一。

  • 國家警察總署報告顯示，8月份執法部門共搗毀85個涉詐據點，逮捕來自十餘國的1255名嫌犯，另對30多國2000多名違法人員啟動遣返程序。

癌症 詐騙 柬埔寨

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