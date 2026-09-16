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掃毒戰爭涉犯違反人道罪 杜特蒂海牙首度親自出庭

中央社海牙16日綜合外電報導
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菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）16日身穿深色西裝、白襯衫，...
菲律賓前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）16日身穿深色西裝、白襯衫，未打領帶，出席荷蘭海牙國際刑事法院（ICC）的預審程序。(歐新社)

國際刑事法院今天針對菲律賓前總統杜特蒂推動造成數千人死亡的「掃毒戰爭」所面臨的指控召開程序庭，他首度親自出庭。

法新社報導，81歲的杜特蒂（Rodrigo Duterte）首度被押解到海牙（The Hague）的法院時是透過視訊連線出庭應訊，之後就缺席審理。辯護律師團隊表示他身體狀況不佳。

他今天身穿深色西裝、白襯衫，未打領帶，庭審開始時雙手托著下巴坐著。

法官柯納（Joanna Korner）表示杜特蒂首度親自到庭，並說他可以在不需法庭同意的情況下隨時離開。

不過歷時1小時15分鐘開庭期間杜特蒂全程參與。他面無表情，似乎透過耳機了解進度。開庭期間杜特蒂沒有發言，僅在結束時、法官離開法庭後，向旁聽席揮手致意。

他是第一位在國際刑事法院（International Criminal Court）受審的亞洲國家卸任元首。國際刑事法院負責向犯下諸如戰爭罪和違反人道罪等全球最嚴重罪行的個人追究責任。

杜特蒂面臨3項違反人道罪，檢方指控他於2013年至2018年間掃毒行動中，涉及至少76起謀殺案。

柯納已定於11月30日開審，審判程序可能耗時數月甚至數年。

精華 FAQ

  • 這是他首次親自到海牙法院出庭，也是第一位在國際刑事法院受審的亞洲國家卸任元首，象徵此案具有高度國際司法意義。

  • 檢方指控他涉犯3項違反人道罪，核心內容是他在2013年至2018年的掃毒行動中，與至少76起謀殺案有關，且造成數千人死亡。

  • 法官已訂11月30日開審，之後將進入正式審判階段；由於案件性質複雜，整個程序可能耗時數月，甚至延續數年。

杜特蒂

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