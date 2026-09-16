「人氣王不能放內閣外」 高市改組料留小泉進次郎

日本首相高市早苗（右）與防衛大臣小泉進次郎（左），2日在東京舉行的自衛隊高級幹部會議上檢閱儀隊。美聯社

日本 首相高市早苗 預計明天進行內閣改組，現任防衛大臣小泉進次郎 可望留任。小泉被視為推動高市政府防衛政策的關鍵人物，近期也積極就中國認知戰及核政策等議題發聲。不過，他高調的政治風格也被批評太愛做「個人秀」，自民黨內部對他的評價呈現兩極。

產經新聞報導，小泉11日在記者會上被問及內閣改組時表示，無論身處什麼職位，都會全力支持高市，並強調不論是否留任，都將繼續推動日本強化防衛能力。

去年11月，高市針對「台灣有事」議題在國會答詢後，引發中國強烈反彈。當時剛就任防衛大臣不久的小泉公開表示，高市的發言「並未改變政府一貫立場」，力挺首相。

面對中國批評日本加強防衛是走向「新型軍國主義」，小泉也多次公開反駁，相較於過去被嘲諷的「進次郎構文」，表現簡直脫胎換骨，不少網友更稱他為「覺醒的進次郎」

據了解，小泉在發表可能引發輿論爭議的言論前，經常先赴首相官邸協調。防衛省高層形容，小泉似乎已從官邸方面獲得一定程度的自主空間。

不過，高市並未完全放下對小泉的戒心。今年7月，小泉配合高市主張檢討「非核三原則」的立場，在網路節目中呼籲日本有必要討論核武議題。然而，官邸高層卻不以為然地表示，「我們確實有與小泉溝通，但這並非經過戰略安排的發言。」此外，小泉為報告政務而前往首相官邸的次數，也比上任初期有所減少。

去年10月自民黨總裁選舉中，小泉曾與高市進入決選。有自民黨資深人士認為，「如果把這位人氣政治人物放到內閣之外，恐怕會很危險。」隨著明年總裁選舉逐漸逼近，高市有意將小泉留在內閣，藉此掌握他的政治動向。

在防衛政策方面，隨著運用人工智慧（AI）、無人機等技術的「新型態作戰方式」在國際間日益普及，小泉經常使用「新的防衛方式」這項表述，並希望將此概念納入安保相關3文件的核心架構。

然而，在8月底公布的2027年度預算概算要求中，這項表述遭到自民黨內熟稔國防、軍事議題的「國防族」議員反對。部分議員認為，「新的防衛方式」可能會讓人忽略日本也需具備反擊能力，甚至批評這種說法是在迎合民意。小泉最終同意撤回相關表述。

另一方面，曾在上屆自民黨總裁選舉中與小泉競爭的政務調查會長小林鷹之，據稱已在今天上午的自民黨黨務人事中留任。小林雖不及小泉擅長對外發聲，但他的政策能力和穩健作風獲得黨內肯定，兩人未來的競爭備受關注。

自民黨國防族重量級人士警告，小泉「必須克制愛出風頭的作風，否則黨內支持力量可能會流向他在總裁選舉中的競爭對手。」