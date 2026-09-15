哈利讓小孩轉學竟是不滿「塞車」梅根手機號碼在家長群組外洩

英國哈利王子（Prince Harry，左）與妻子梅根（Meghan，右）。(路透)

英國太陽報報導，哈利王子妻子梅根 的私人手機號碼，疑似在學校家長WhatsApp 聊天群組遭外流。梅根在兒子亞契（Archie）和女兒莉莉貝 （Lilibet）首次到英國學校上課前一晚，加入家長群組。

群組中，一名家長留言：「歡迎梅根，她的兒子亞契明天上學。」另一人則回覆：「歡迎！」梅根隨後回覆：「嗨，各位媽媽！謝謝大家熱情歡迎，很高興成為這個社群的一分子。」

不過，這段聊天內容被截圖轉傳。太陽報稱，梅根的私人手機號碼因此遭到外洩，進一步引發安全警報。

梅根與哈利的子女從美國搬回英國後，在倫敦上學校。報導稱，亞契和莉莉貝入學僅兩天便轉學，原因與交通及安全問題有關。

據報導，因為上學期間正值交通尖峰，加上路邊暫停造成塞車，原本預計35分鐘的維安車隊行程，耗時近1小時。

一名消息人士表示：「你不可能讓王位繼承順位第五、第六和第七位的人被困在車裡。」報導稱，新學校預計不會面臨相同的交通問題。

哈利15日迎來42歲生日，梅根再次透過社群平台分享家庭生活影片慶祝，並配文寫道：「他就是最棒的。生日快樂，我的愛。」照片包括哈利與莉莉貝滑雪、在葡萄園親吻梅根，以及騎四輪越野車等畫面。

英國王室評論員斯科菲爾德（Kinsey Schofield）則批評，這對夫妻一方面宣稱重視隱私與安全，另一方面又在社群平台公開家庭生活，這種做法「令人震驚」且存在「虛偽」之處。

她又說：「每一次精心策劃的孩子、狗狗、鄉間生活及家庭日常畫面，都會吸引更多關注、問題，以及人們對他們居住地點和生活方式的興趣。」