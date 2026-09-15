全球暖化催生新機遇：英國農場種植哈密瓜、茶葉等

圖為在東倫敦超市展示的唐寧茶。路透

在全球暖化下，過去難以在英國種植的茶葉，如今開始出現商業化種植，甚至有人栽種哈密瓜、西瓜等作物。

紐時報導，英國人喝茶已有數百年歷史。17世紀時，英國從中國進口茶葉，約莫200年後，又從印度 進口。英國人每年喝掉數十億杯茶，通常是紅茶，綠茶則沒喝那麼多，經常加牛奶。不過，過去很少有人嘗試在英國種茶，更遑論直接在戶外栽種。

今年夏季是英國有紀錄以來最熱，氣溫一度升至攝氏38.1度，異常乾燥的天候也使英國大片地區陷入乾旱。馬鈴薯收成後出現生長不良或腐壞，小麥與燕麥產量下降，乳牛的產奶量也減少，讓不少農民陷入危機。

這樣的天候也帶來新的機會。一些英國農民開始嘗試種植過去不在英國生長的農產品，包括茶葉、哈密瓜、奇異果、葡萄、堅果、橄欖，甚至柑橘類水果。

The Banks Tea Estate創辦人Mark Wyatt過去從事法律出版工作，約20年前買下一座農場，一開始飼養牲畜，但經過多年研究後，2022年首次種下茶樹。

2026年是他的茶園首次進行商業採摘與加工。Mark Wyatt希望在三年內將茶樹從8,500株擴大至3萬株，並達到每年生產1噸茶葉的目標。

這個過程並非一路順遂。他必須收集水來灌溉茶樹。Mark Wyatt說，今年天氣非常熱，育苗溫室一度達到攝氏56度。

Mark Wyatt坦言，這項事業是場豪賭。主打完全在英國薩塞克斯郡栽種、處理、包裝的Banks單一莊園英國茶，有紅茶和綠茶兩種，5公克要價11英鎊（12.5美元）。相形下，唐寧（Twinings）英式早餐茶等易於取得的茶葉，125克售價約3英鎊。

即使賣這樣的價格，還是難以獲利。Mark Wyatt認為，他還要12年才能靠茶葉賺錢；不過，他預期整體事業（包括提供遊客住宿）可在三年達到損益兩平。