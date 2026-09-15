葉門叛軍襲沙烏地阿拉伯13傷 沙國矢言堅定回應

葉門沙那15日舉行了一場送葬，哀悼者抬著在近期戰鬥中陣亡的青年運動戰士棺木。歐新社

沙烏地阿拉伯 今天矢言將「堅定」回應葉門叛軍「青年運動」的攻擊。獲伊朗 支持的青年運動以彈道飛彈和無人機襲擊沙國，造成13人受傷。

法新社報導，葉門內戰在今年7月重燃戰火，青年運動（Houthi）與沙烏地支持的葉門政府軍恢復戰鬥。當時青年運動宣布將對沙烏地實施海上封鎖，並開始攻擊在紅海（Red Sea）的沙國船隻。

上週，青年運動奪取葉門紅海沿岸和曼德海峽（Bab al-Mandab Strait）的控制權。而曼德海峽因美伊戰爭導致荷莫茲海峽 （Strait of Hormuz）受阻後，地位已益發重要。

沙烏地今天對聖城麥加（Mecca）以及吉達（Jeddah）、塔亦夫（Taif）等地發布警報，但很快就取消警報。這是麥加在這波中東戰事中首次發布警報。

沙烏地民防部門稍早曾在6個地區發布短暫的空襲警報。

青年運動亦曾攻擊沙烏地這個全球最大原油出口國的石油基礎設施，推升國際油價突破每桶100美元大關。

兩名消息人士指出，青年運動昨天在葉門西部的攻擊，造成8名葉門政府軍陣亡。

青年運動同時聲稱發動新一波大規模攻擊，對沙烏地南部海米斯穆謝特（Khamis Mushait）的哈立德國王空軍基地（King Khalid Air Base）動用「數十枚彈道飛彈和無人機」。

一名海米斯穆謝特居民告訴法新社，他聽到「猛烈爆炸聲」，火勢持續「很久」，「說真的，那一夜我們根本無法入睡」。

沙烏地領導的聯軍今天證實，海米斯穆謝特、艾卜哈（Abha）和塔亦夫3地昨天發生的飛彈與無人機攻擊，造成13名平民受傷，7棟民宅和2台車輛受損。

而根據青年運動的說法，沙烏地與前一天一樣，進行超過50次空襲做為回應。

外交消息人士透露，聯合國安全理事會（UNSC）今天將召開會議，討論青年運動的攻勢。