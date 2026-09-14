前英相強生波烏邊境驚魂 稱普亭是被逼到牆角的老鼠

英國前首相強生檔案照。（路透）

烏克蘭 通往波蘭的鐵路13日遭俄羅斯 無人機攻擊，搭乘列車的前英國首相強生驚險逃過一劫。他在英國「每日郵報」的專欄文章形容，俄羅斯總統普亭 對歐洲升高攻擊凸顯普亭是「被逼到牆角的老鼠」，出於困獸之鬥鋌而走險。

2022年卸任後在「每日郵報」（Daily Mail）經營專欄的強生（Boris Johnson）寫道，在客運列車遭襲擊事件中，各界看到的是「被逼到牆角的老鼠露出牙齒（嚇唬人）」。普亭（Vladimir Putin）遲早得收手，因此歐洲各國現在施加越大壓力，普亭收手的時刻就會越早到來。

強生表示，普亭勢必會如鼠輩般「發出尖銳叫聲」、指控西方刻意升高局勢。事實上，在俄烏戰爭每一階段，普亭都會發出這樣的指控。

不過，強生指出，普亭是這場侵略戰爭的始作俑者；只要有心，普亭明天就可以結束戰爭。

第22屆「雅爾達歐洲戰略」（YES）年度會議11至12日在烏克蘭首都基輔（Kyiv）舉行，與會者包含強生、瑞典前總理畢爾德（Carl Bildt）等政要，美國中央情報局（CIA）前局長裴卓斯（David Petraeus），以及英國首相國家安全顧問鮑爾（Jonathan Powell）、法國總統外交暨國安顧問伯納（Emmanuel Bonne）、德國總理外交暨安全政策顧問紹德（Günter Sautter）、義大利總理外交暨國安顧問薩吉歐（Fabrizio Saggio）等歐洲國家現任高階國安官員。

根據國營鐵路公司「烏克蘭鐵路」（Ukrzaliznytsia）的聲明及知情人士對各家媒體的表述，會議結束後，與會者搭乘列車離開烏克蘭，並在烏克蘭與波蘭邊境遭遇俄羅斯噴射動力無人機對烏克蘭與波蘭之間的鐵路運輸網發動攻擊，遭波及的包括一座客運列車引擎，數百名乘客因此被迫疏散。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭後，訪問烏克蘭的各國官員基於安全考量，多搭乘火車由波蘭等鄰國進入烏克蘭。

儘管13日的鐵道攻擊事件未傳出傷亡，根據「烏克蘭鐵路」的資訊，強生等人所乘列車很有可能是俄方鎖定的攻擊目標之一。

「烏克蘭鐵路」在聲明指出，強生等人搭乘的「外交列車」13日當天因為「火車時刻表變動」，而較表定時間「提早發車」。

時刻表變動是受來自俄羅斯的安全威脅影響，但這也意味若列車當時未提早離站，即可能遭俄方無人機擊中。

強生、鮑爾等人搭乘的「外交列車」離站後，下一班由一般民眾搭乘的列車即遭俄方攻勢波及。

裴卓斯與強生搭乘不同列車，但發車時間點十分接近。

目前擔任地緣政治顧問公司KKR Global Institute合夥人的裴卓斯事後透過聲明表示，他和團隊認為這是俄方刻意升高局勢，以威嚇烏克蘭民眾、恫嚇考慮造訪烏克蘭的人。

俄羅斯國防部已證實，曾對烏克蘭西部的鐵路設施發動攻擊。

攻擊事件發生後，波蘭總理圖斯克（Donald Tusk）在首都華沙（Warsaw）召開緊急會議，並示警俄羅斯恐在「未來幾週」進一步升高局勢，且不排除將波及波蘭領土。

波蘭外交部長席科斯基（Radosław Sikorski）則說，面對俄方的升級行動，盟友們應當「加倍」支持烏克蘭。

13日的攻擊事件發生前，同樣是YES會議與談人的席科斯基曾在基輔接受英國「泰晤士報」（The Times）專訪，強調俄羅斯對西方實施的是「國家級恐怖主義」，而受害國家至今未傳出傷亡往往得歸功於一時「僥倖」，或是俄方本身的專業能力不足。不過，情況未必不會改變。

近日在德國萊比錫（Leipzig）機場發生的無人機攻擊行動即是一個例子。當時俄方無人機攜載的爆裂裝置未能引爆。

席科斯基示警，俄羅斯對越來越多歐洲國家發動的已不只是針對物體和資產的破壞行動，而是「國家級恐怖主義」，也就是行動已升級為意圖「殺人」。