我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯準會決策前夕 川普：美國利率應該全球最低

中國靈活就業人口達3億 學者：失業率看不出真正問題

瑞典大選出口民調：左翼領先 極右翼支持度下滑

中央社斯德哥爾摩13日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
瑞典自由黨在大選開票之夜對首波預測結果歡呼慶祝。(歐新社)
瑞典自由黨在大選開票之夜對首波預測結果歡呼慶祝。(歐新社)

根據投票結束後公布的兩項出口民調結果顯示，由社會民主黨領導的瑞典左翼陣營在今天大選中領先，極右翼則呈現支持度下滑態勢。

法新社報導，根據公共電視台的瑞典電視台（SVT）公布的民調，4個反對黨陣營共獲得51.3%選票；總理克里斯特森（Ulf Kristersson）領導、包含反移民瑞典民主黨（Sweden Democrats）在內的右翼聯盟則拿下46.8%。

TV4電視台的民調則顯示，左翼得票率51.3%，右翼拿下47%。

今晚的一大驚奇在於，自從2010年進入國會以來，極右翼瑞典民主黨支持度首度下滑，其在兩項民調的得票率分別為17.2%及18.5%。

該黨2022年大選得票20.5%，成為第2大黨，這次懷抱著隨右翼勝選而進入政府的期望。

過去4年克里斯特森領導的少數政府依賴極右翼奧援，讓瑞典民主黨取得政策影響力，作為其在國會提供支持的條件。

社會民主黨（Social Democrats）支持者在選舉派對上為出口民調結果歡呼，極右翼支持者則顯得沮喪。

選戰期間的民調大多預測左翼在野陣營大幅領先，但是投票前幾天雙方差距縮小成為旗鼓相當。

精華 FAQ

  • 兩項出口民調都顯示，由社會民主黨領導的左翼陣營暫時領先，得票率約51.3%；總理克里斯特森領導的右翼聯盟則落後，約46.8%到47%。

  • 瑞典民主黨的支持度首次出現下滑，民調約為17.2%到18.5%，低於2022年大選的20.5%。這顯示其未能維持先前上升趨勢。

  • 若結果成立，左翼將重新取得優勢，右翼聯盟與瑞典民主黨的組合將失去主導機會。這也反映極右翼在選民中的吸引力出現降溫。

瑞典 民調 投票

上一則

澤倫斯基幕僚長：烏克蘭準備10月重啟三方會談

延伸閱讀

出口民調：德國極右翼政黨 可望贏得歷史性勝利

出口民調：德國極右翼政黨 可望贏得歷史性勝利
地方選舉慘敗 德國總理梅爾茨深感震驚、誓言改革

地方選舉慘敗 德國總理梅爾茨深感震驚、誓言改革
拉美裔選民遠離川普未必回歸民主黨 專家：成關鍵搖擺票

拉美裔選民遠離川普未必回歸民主黨 專家：成關鍵搖擺票
民調：大學學歷選民對川普支持劇降 共和黨期中選舉堪憂

民調：大學學歷選民對川普支持劇降 共和黨期中選舉堪憂

熱門新聞

圖為哈利王子（中）和哥哥威廉王子（右）在2016年12月19日合影照片，左為凱特王妃。（路透）

哈利攜妻兒見英王 威廉缺席打高爾夫 冷處理兄弟關係

2026-09-10 23:05
美國海軍第5艦隊駐紮的巴林基地2月28日遭伊朗攻擊竄出大量濃煙。（路透）

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

2026-09-11 07:10
兩名伊朗高層消息人士與另外3位知情人士告訴路透，伊朗透過類似以物易物的安排，繞過針對其石油銷售的制裁，向中國採購價值數以十億計美元的商品，包括軍事設備。資料照片。路透

路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

2026-09-10 12:25
倫敦杜莎夫人蠟像館，哈利王子與梅根的蠟像擺放著行李箱，象徵「回家了」。(路透)

英版「周六夜現場」嘲諷哈梅 查理問：Netflix的錢花光了？

2026-09-12 23:50
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
菲律賓防長鐵歐多洛。(路透資料照)

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

2026-09-08 15:12

超人氣

更多 >
擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕

擁多家中餐廳 妻娃是美國公民 政庇華男被ICE逮捕
住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭

住飯店怕被偷拍？用手機、手電這樣找隱藏攝像頭
台裔童西洋棋全美第1 將代表美國參賽 父：始於偶然

台裔童西洋棋全美第1 將代表美國參賽 父：始於偶然
日本AV女優倉木華驚傳離世 網傳遭男友暴力 生前「最後留言」曝光

日本AV女優倉木華驚傳離世 網傳遭男友暴力 生前「最後留言」曝光
扳倒莎芭蓮卡 世界第1芮芭奇娜美網封后

扳倒莎芭蓮卡 世界第1芮芭奇娜美網封后