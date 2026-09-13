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平分非最佳解 調查：韓男女約會偏好6比4分攤費用

中央社首爾13日綜合外電報導
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南韓一對男女在餐廳用餐。示意圖。(新華社)
南韓一對男女在餐廳用餐。示意圖。(新華社)

根據調查，韓國未婚男女認為，最公平的約會費用分攤方式並非平分帳單，而是男性負擔6成、女性支付4成；每次約會的個人平均開銷為11萬5000韓元（約86美元）。

「首爾經濟日報」（Seoul Economic Daily）報導，韓國婚友公司Gayeon日前針對506名年齡介於25歲至39歲的未婚民眾，進行約會開銷調查。

根據受訪者的回應計算，每次約會的個人花費平均為11萬5000韓元；男性自述的平均支出為14萬5800韓元，女性則為8萬4000韓元，單次約會金額差距約為6萬1800韓元。

當被問及雙方應負擔比例，以10分為滿分，受訪者給男性5.96分、女性4.04分，認為約6比4的分攤方式最為適當。

整體而言，17.8%的受訪者表示曾因約會費用和對方發生爭執，55.7%說不曾發生這種事，26.5%無約會經驗或不適用這個問題。若以性別區分，19.7%的男性與15.9%的女性表示曾有發生這類爭端的經驗。

最常引發爭吵的原因為其中一方出錢太少或根本沒付錢（37.8%），其次為消費習慣或約會活動偏好不同（34.4%），接著是儘管雙方收入存在差距仍堅持平分費用（18.9%），在開設或管理共同約會帳戶方面的歧見占7.8%，其他理由為1.1%。

在男性受訪者中，消費習慣或約會活動偏好不同是引發爭執的最主要原因（48%），其次為另一方出錢太少或沒付錢（36%）。

女性受訪者看法則相反，認為另一方出錢太少或沒付錢是爭端主因（40%），在雙方收入存在差距下堅持平分費用次之（30%）。

Gayeon公司指出，男性更容易因偏好不同而感到不滿，例如約會規畫和消費習慣；女性則較在意費用的分攤方式。

Gayeon公司表示，因為關於約會費用的摩擦可能來自不同的優先順序與價值觀，建議伴侶在交往初期就開誠布公討論消費習慣和分攤方式。

South Koreans walk past Gaepan Pocha res...
South Koreans walk past Gaepan Pocha restaurant in Little Seoul, as the bond between Korea and Mexico, one of the world’s more unusual geo-cultural connections, continues to grow, with Korean influence gaining a foothold despite distance, language barriers and a 15-hour time difference, in Mexico City, Mexico, June 17, 2026. REUTERS/Paola Garcia【作者：路透通訊社，日期：2026-06-18，數位典藏序號：20260618201625969】

精華 FAQ

  • 調查結果顯示，多數受訪者認為最公平的方式不是平分，而是男性負擔6成、女性支付4成，也就是約6比4的分攤比例。

  • 該調查由韓國婚友公司Gayeon進行，對象是506名25歲至39歲未婚民眾。結果顯示，每次約會個人平均開銷為11萬5000韓元。

  • 最常見原因是其中一方出錢太少或根本沒付錢，其次是消費習慣或約會活動偏好不同，另外也有人對收入有落差時仍堅持平分感到不滿。

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