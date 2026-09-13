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加拿大與華府鬧僵 傳正研究能否成為歐盟「準會員」

加拿大與華府鬧僵 傳正研究能否成為歐盟「準會員」

中央社布魯塞爾13日綜合外電報導
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加拿大總理卡尼。(路透)
加拿大總理卡尼。(路透)

美國媒體「華爾街日報」今天報導，加拿大總理卡尼希望加強與歐洲聯盟的關係，正在探索加拿大是否能夠成為歐盟的「準會員」（associate member）。

歐盟過去在成員資格規則上缺乏彈性，但華爾街日報（The Wall Street Journal）引述的未具名歐盟及加拿大官員稱，歐盟對於給予加拿大尚待設立的「準會員」地位，抱持開放態度。

加拿大駐布魯塞爾大使館及歐盟執委會發言人均未回應置評請求。

路透社報導，加拿大與美國的貿易戰升溫，促使加拿大在戰略上加速轉向其他貿易夥伴。

自川普（Donald Trump）2025年初重返白宮擔任美國總統以來，加拿大與華府的關係急遽惡化，雙方在貿易及其他議題上意見分歧，而這場貿易爭端使得數以百億計美元的跨境貿易被加徵關稅。

華爾街日報指出，加拿大與歐盟正在討論，如何讓涉及人工智慧（AI）、防衛及關鍵礦產等戰略性供應鏈的加拿大商品、服務與勞工能夠自由流通，實質上改變歐盟邊界。

此外，加拿大與歐盟也在討論鋪設海底電纜、共同建設資料中心、雲端儲存、全新衛星網絡，以及把加拿大能源運至歐盟的基礎設施。

華爾街日報引述兩位熟悉內情的未具名官員指出，卡尼（Mark Carney）經常與多位歐盟領袖，尤其是法國總統馬克宏（Emmanuel Macron），討論讓加拿大人免簽證在歐盟生活與工作的可能性。

兩位領袖預計本月稍晚會面。

馬克宏的辦公室未回應置評請求。

不過，加拿大與歐盟推動緊密合作並非易事，過去較小規模的貿易協議就已面臨強烈反對。在雙方達成該協議逾十年、協議暫時生效9年後，仍有多個歐盟國家尚未批准。

▼收聽一洲焦點Podcast：

精華 FAQ

  • 因為加拿大與美國在川普重返白宮後關係急遽惡化，貿易戰升溫也促使渥太華加速尋找其他戰略與貿易夥伴，歐盟因此成為重要選項。

  • 雙方討論讓AI、防衛、關鍵礦產等戰略供應鏈更自由流通，也包括海底電纜、資料中心、雲端儲存、新衛星網絡與加拿大能源輸歐等合作。

  • 因歐盟成員資格與相關協議一向缺乏彈性，過去較小的貿易協議都曾遭強烈反對，且在協議暫時生效9年後，仍有多個歐盟國家尚未批准。

歐盟 加拿大 華府

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