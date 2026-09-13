葉門青年運動疑用AI研發先進飛彈 試射失敗被抓包 3項計畫曝光

青年運動製作的飛彈與無人機模型8月17日陳列在葉門首都沙那一處廣場。（歐新社）

美聯社報導，美國人工智慧新創Anthropic 揭露，葉門北部、由伊朗 扶植的「青年運動」控制地區，有使用者曾利用旗下AI模型Claude研發先進飛彈，甚至實際進行過一次導引火箭 試射，但測試最終失敗。Anthropic之所以察覺相關武器研發活動，正是因為這批使用者在試射失敗後，又回到Claude詢問失敗原因，公司隨後辨識並封鎖相關帳號。

青年運動政治局成員阿薩德（Hazam al-Assad）則否認相關說法，稱青年運動會依賴公開來源發展軍事能力「不合理且不合邏輯」，並強調其武裝部隊早已具備現代化、多元且持續累積的武器生產與技術能力。

Anthropic 10日發表最新AI濫用報告，調查範圍從去年12月至今年8月。

Anthropic表示，公司發現葉門北部有一個小組同時推動3項武器研發計畫。Anthropic並未公布使用者身分，但相關地區目前由青年運動控制，因此引發外界關注青年運動是否正試圖利用AI提升自主武器研發能力。

根據Anthropic調查，這批使用者曾利用Claude Code取代部分人類軟體工程師工作，協助開發武器所需的導引、導航與控制軟體。其中一項計畫涉及可搭配不同彈頭與導引系統的多衍生型飛彈，另一項則試圖研發能以極音速滑翔的飛彈，還有一種利用手機硬體，讓彈頭在飛行中段進行機動修正的系統。

Anthropic表示，這些使用者雖然沒有成功「部署可實際運作的裝置」，但確實曾進行一次導引火箭測試。測試失敗後，他們再度透過Claude尋求協助、試圖釐清失敗原因，也因此讓Anthropic掌握相關活動。

公司表示，在帳號遭封鎖以前，這批使用者甚至已建立一套可離線運作的模擬工具，不必再依賴Claude或其他雲端運算平台。

武器研究機構Armament Research Services分析師鮑爾（Trevor Ball）表示，青年運動可能確實透過Claude研究極音速飛彈，但距離真正具備製造能力仍相當遙遠，連美國的極音速飛彈目前都還處於測試階段。

不過，鮑爾指出，青年運動本身已擁有伊朗製反艦飛彈，其中部分系統具備飛行途中修正導引的能力，因此這批使用者更可能是在嘗試進一步發展自主技術，降低對伊朗輸送武器與零組件的依賴。

華府智庫「新美國」葉門問題研究員巴隆（Adam Baron）則指出，外界若仍把青年運動視為一群「赤腳部落戰士」，恐怕已低估這個組織的技術能力。他表示，從開始使用Claude、操作社群媒體敘事，到吸收伊朗及其盟友陣營提供的專業技術，都顯示青年運動已建立相當成熟，而且仍持續深化的科技能力。

事實上，青年運動近年已取得並自行發展出相當先進的武器庫，包括射程超過2000公里的伊朗製巡弋飛彈與彈道飛彈，以及曾投入攻擊的無人潛航器。Anthropic表示，已將此次調查結果分享給民間及政府合作夥伴。

青年運動自9日起，在與沙烏地阿拉伯支持的葉門政府軍交戰中迅速擴張控制區，接連奪取紅海沿岸及曼德海峽的戰略要地。