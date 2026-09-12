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英版「周六夜現場」嘲諷哈梅 查理問：Netflix的錢花光了？

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倫敦杜莎夫人蠟像館，哈利王子與梅根的蠟像擺放著行李箱，象徵「回家了」。(路透)
倫敦杜莎夫人蠟像館，哈利王子與梅根的蠟像擺放著行李箱，象徵「回家了」。(路透)

英國版「周六夜現場」（Saturday Night Live U.K.）第2季首集日前播出，哈利王子梅根近期高調返英成為開場惡搞對象，節目更拿兩人的Netflix合約開玩笑，飾演查理國王的演員問道：「別告訴我，你們已經把Netflix的錢花光了？

▲ 影片來源：Youtube平台＠Saturday Night Live UK（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

小品開始，Larry Dean飾演查理國王，Emma Sidi飾演卡蜜拉王后，兩人在蘇格蘭巴爾莫勒爾城堡悠閒度假。卡蜜拉笑說：「我真的很喜歡我們離開倫敦度周末。沒有責任，就像其他每一天一樣。」

兩人隨後被哈利（Jack Shep飾）與梅根（Ayoade Bamgboye飾）打斷。整段小品中，哈利與梅根不時緊緊擁抱，甚至讓查理露出嫌棄表情，節目也接連以兩人返英一事製造笑點。

查理怒問：「你們兩個想要什麼？」

他接著說：「別告訴我，你們已經把Netflix的錢花光了。」

飾演哈利的Shep回答：「爸爸，那可是1600萬美元。原本應該撐多久？」

節目也拿梅根過去接受歐普拉（Oprah Winfrey）訪問時，談及王室成員曾詢問兒子亞契膚色的爭議開玩笑。飾演卡蜜拉的Sidi對梅根說：「親愛的哈利，還有美麗的梅根，一如既往地棕。」

節目同時拿梅根近年經營生活風格品牌的形象開玩笑。小品中，梅根送給卡蜜拉一個製冰盒，說：「我自己做的，我可以把食譜給你，我在廚房方面可是很有天分。」

哈利隨即補充：「她會聘請最好的廚師。」

哈利與梅根2020年離開王室高級工作成員身分，搬往美國。去年傳出兩人將返回英國，並讓7歲的亞契及5歲的莉莉貝在倫敦上學。外界曾揣測兩人返英與財務狀況有關，但也有消息人士表示，真正原因是希望與哈利的父親查理更親近，同時讓兒女與王室家人建立關係。

精華 FAQ

  • 節目首集把哈利王子與梅根當成主要惡搞對象，從兩人返英、王室關係到商業合約都成為笑點，整段小品都圍繞他們展開。

  • 飾演查理國王的角色直接問兩人是否已把Netflix的錢花光了，飾演哈利者則回應1600萬美元能撐多久，藉此諷刺他們的合約價碼。

  • 節目一方面拿她接受歐普拉訪問時的膚色爭議開玩笑，另一方面也諷刺她經營生活風格品牌，甚至安排她送製冰盒並自稱很有廚藝天分。

Netflix 梅根 哈利王子

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