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委總統夫婦辯護團隊 申請暫時釋放馬杜洛夫人

新華社加拉加斯9月11日電
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馬杜洛與夫人弗洛雷斯。（美聯社檔案照）
馬杜洛與夫人弗洛雷斯。（美聯社檔案照）

委內瑞拉執政黨統一社會主義黨（PSUV）11日在社群媒體發布公告說，遭美國關押的馬杜洛總統（Nicolás Maduro）夫婦的辯護團隊以健康理由申請暫時釋放第一夫人弗洛雷斯（Cilia Flores）。

根據該公告，辯護團隊向美國紐約一家法院提交了申請，請求基於「危急的醫療狀況」、憲法原則及安全保證，批准第一夫人暫時獲釋。

公告顯示，弗洛雷斯正經歷「心臟及身體健康狀況的嚴重惡化」，症狀包括嚴重心律不整、心動過速以及符合冠狀動脈缺血特徵的發作症狀。目前關押弗洛雷斯的布魯克林大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center, Brooklyn）「缺乏應對其健康狀況所需的環境條件及臨床醫療支持」。辯護團隊還向美國司法部門提供多項保證。

2026年1月3日凌晨，美軍突襲委內瑞拉，強行控制馬杜洛及其夫人並將他們帶到美國。馬杜洛被指控犯有「毒品恐怖主義陰謀罪、古柯鹼走私陰謀罪、持有機關槍及破壞性裝置罪，以及針對美國的持有機關槍及破壞性裝置陰謀罪」。

據外媒報導，電子法庭記錄顯示，辯護團隊本月2日以馬杜洛作為主權國家元首應享有豁免權為由，要求撤銷對其提起的刑事訴訟。

精華 FAQ

  • 委內瑞拉執政黨表示，辯護團隊是以弗洛雷斯健康狀況急遽惡化為由提出聲請，主張她需要更適切的醫療照護，因此要求法院准予暫時釋放。

  • 申請內容強調弗洛雷斯有危急醫療狀況，並援引憲法原則及安全保證，要求美國紐約法院批准她暫時獲釋，以便接受必要治療。

  • 公告稱她出現嚴重心律不整、心動過速等症狀，且布魯克林大都會拘留中心缺乏應對其病情所需的環境條件與臨床醫療支持。

社群媒體 委內瑞拉 馬杜洛

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