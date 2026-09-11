委總統夫婦辯護團隊 申請暫時釋放馬杜洛夫人

馬杜洛與夫人弗洛雷斯。（美聯社檔案照）

委內瑞拉 執政黨統一社會主義黨（PSUV）11日在社群媒體 發布公告說，遭美國關押的馬杜洛 總統（Nicolás Maduro）夫婦的辯護團隊以健康理由申請暫時釋放第一夫人弗洛雷斯（Cilia Flores）。

根據該公告，辯護團隊向美國紐約一家法院提交了申請，請求基於「危急的醫療狀況」、憲法原則及安全保證，批准第一夫人暫時獲釋。

公告顯示，弗洛雷斯正經歷「心臟及身體健康狀況的嚴重惡化」，症狀包括嚴重心律不整、心動過速以及符合冠狀動脈缺血特徵的發作症狀。目前關押弗洛雷斯的布魯克林大都會拘留中心（Metropolitan Detention Center, Brooklyn）「缺乏應對其健康狀況所需的環境條件及臨床醫療支持」。辯護團隊還向美國司法部門提供多項保證。

2026年1月3日凌晨，美軍突襲委內瑞拉，強行控制馬杜洛及其夫人並將他們帶到美國。馬杜洛被指控犯有「毒品恐怖主義陰謀罪、古柯鹼走私陰謀罪、持有機關槍及破壞性裝置罪，以及針對美國的持有機關槍及破壞性裝置陰謀罪」。

據外媒報導，電子法庭記錄顯示，辯護團隊本月2日以馬杜洛作為主權國家元首應享有豁免權為由，要求撤銷對其提起的刑事訴訟。