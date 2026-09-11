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英國「安樂死」立法受挫 議會微弱多數否決

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英國「安樂死」立法受挫 議會「微弱多數」否決

中新社倫敦9月11日電
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英國民眾在議會廣場舉行支持安樂死的示威活動。（美聯社）
英國民眾在議會廣場舉行支持安樂死的示威活動。（美聯社）

英國國會下議院當地時間11日經激烈辯論，投票否決《成年絕症患者（生命終結）法案》（Terminally Ill Adults (End of Life) Bill），這項在民間俗稱「安樂死」法案的立法提案宣告受挫。

本次表決票數為286票反對、270票贊成，反對方僅以16票微弱優勢勝出。

該法案由工黨議員愛德華茲（Lauren Edwards）提交，擬允許剩餘壽命不足六個月、心智健全的成年絕症患者，在滿足多重評估條件下獲得醫療協助結束生命，法案設置兩名醫生及專家小組審核等保障條款。

反對者認為相關條款難以充分保護弱勢群體，呼籲優先加強安寧療護服務；支持者則強調絕症患者應當擁有對生命終點的自主選擇權。

上一屆國會，一份同類法案曾在下院獲得通過，但在上議院因大量修正案干擾，未能走完全部立法流程。此次愛德華茲再度提交，希望推動上議院完成審議，下院否決意味著該法案不會再有後續立法步驟，不過議員可在下屆國會再次提出類似議案。

提案人愛德華茲對結果感到失望，但表示該議題未來必將重提。　

精華 FAQ

  • 下議院經激烈辯論後，以286票反對、270票贊成否決法案，反對方僅以16票些微領先。這代表法案未能跨過下院關卡，也不會進入後續立法程序。

  • 法案擬允許剩餘壽命不足6個月、心智健全的成年絕症患者，在符合多重評估條件下獲得醫療協助結束生命，並設有2名醫生與專家小組等審核保障。

  • 反對者認為條款仍不足以保護弱勢群體，並主張先強化安寧療護服務；支持者則強調，絕症患者應有權在生命終點做出自主選擇。

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