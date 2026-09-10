我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

瑞士阿爾卑斯山區遊覽車翻覆 荷蘭團多人死傷

研究：攝取這類超級食物 可降低罹高血壓風險

伊朗盟友奪葉門港市恐箝制紅海咽喉 油價應聲大漲

中央社開羅10日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
葉門武裝組織「青年運動」8月10日襲擊紅海港口城市摩卡，摧毀民用基礎設施並造成多...
葉門武裝組織「青年運動」8月10日襲擊紅海港口城市摩卡，摧毀民用基礎設施並造成多人死亡。（路透）

消息人士表示，伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」今天奪下葉門港口城市摩卡（Mocha），並沿紅海海岸向戰略島嶼推進，對全球能源供應構成進一步的威脅。

法新社報導，美國基準原油合約西德州中級原油今天突破每桶100美元大關；國際基準布倫特原油價格飆漲5%，突破每桶106美元，創下5月以來的新高。

路透報導，青年運動（Houthi）拿下摩卡後，根據葉門政府軍消息人士的說法，青年運動進一步擴大對曼德海峽（Bab el-Mandeb Strait）的控制力，並已抵達漢尼希群島（Hanish Islands）。曼德海峽是紅海（Red Sea）的南端出口，也是全球最重要的航運路線之一。

青年運動主導的人道行動協調中心發聲明表示，除了沙烏地阿拉伯的船隻外，紅海航運對所有航運公司而言皆安全。葉門內戰已持續十多年，青年運動獲伊朗撐腰，沙烏地則力挺葉門政府。

沙烏地是全球最大石油出口國，自伊朗衝突導致阿拉伯半島另一側的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）實質關閉後，沙國轉而仰賴紅海運輸路線。

青年運動發言人阿布杜沙蘭（Mohammed Abdulsalam）稱，目前行動屬防禦性質，只要對葉門的攻擊停止，他們也將停止行動。

若青年運動箝制曼德海峽，可能讓伊朗在與美國的衝突中取得關鍵優勢。

根據葉門政府、伊朗及區域消息人士的說法，青年運動本週在葉門紅海沿岸的閃電式推進，是在伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）直接指導下進行的。革命衛隊尋求在對美國的戰爭中開闢新戰線。

兩名伊朗消息人士透露，伊朗上週要求青年運動擴大攻擊美國的緊密盟友沙烏地，並承諾提供更多資金、武器及高階軍官，以協助他們行動。

伊朗雖稱青年運動是盟友，但對外否認給予他們軍事指導，並稱青年運動「不是代理人」。

精華 FAQ

  • 青年運動奪下摩卡後，進一步逼近曼德海峽與漢尼希群島，等於強化對紅海南端要道的控制，可能影響全球最重要航運路線之一的安全與通行。

  • 因為曼德海峽攸關紅海與全球能源運輸，市場擔心運輸受阻，西德州原油突破每桶100美元，布倫特原油也大漲5%，升破每桶106美元。

  • 報導指出，葉門政府、伊朗及區域消息人士認為，青年運動本週在紅海沿岸的推進受伊朗革命衛隊直接指導；伊朗則否認提供軍事指導，僅稱其為盟友。

伊朗 油價 石油

上一則

俄羅斯攻擊烏克蘭中部購物中心 至少4死60傷

下一則

瑞士阿爾卑斯山區遊覽車翻覆 荷蘭團多人死傷

延伸閱讀

以媒曝光情報 伊朗密謀複製哈瑪斯恐攻 聯手4路勢力圍攻以色列

以媒曝光情報 伊朗密謀複製哈瑪斯恐攻 聯手4路勢力圍攻以色列
美擊沉5影子油輪伊朗報復襲10船 衝擊海運油市震盪

美擊沉5影子油輪伊朗報復襲10船 衝擊海運油市震盪
美國伊朗戰火再起 國際油價連3漲逼近100美元

美國伊朗戰火再起 國際油價連3漲逼近100美元
美伊戰爭升溫 油價躍上100美元會如何？分析師：恐進一步刺痛債市

美伊戰爭升溫 油價躍上100美元會如何？分析師：恐進一步刺痛債市

熱門新聞

日本東京澀谷表參道的旅遊人潮。（記者陳易辰／攝影）

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

2026-09-03 04:44
3名伊朗高階消息人士告訴路透，美國透過封鎖石油出口、堵住規避制裁管道，正把伊朗逼入愈來愈難以承受的處境。（路透）

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

2026-09-04 00:55
菲律賓防長鐵歐多洛。(路透資料照)

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

2026-09-08 15:12
外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
黑白幼貓示意圖。(取材自unsplash@milada_vigerova)

賓士幼貓卡溪邊樹叢狂叫 德州漁夫划船神救援 結局超溫馨

2026-09-04 03:25
烏克蘭士兵在南部札波羅熱準備向俄羅斯發射無人機。(歐新社)

烏克蘭打仗缺錢「盯上色情產業」稅收可買3萬架無人機

2026-09-05 23:34

超人氣

更多 >
郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健

郭台銘17歲愛女妞妞展大將之風 主持機器人論壇台風穩健
劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了

劉翔曝安置風波進展 ：已買斷、獲49.4萬人幣買斷費 全捐了
1分鐘打豆泥、奶昔 好市多這款廚房「神器」降價30元

1分鐘打豆泥、奶昔 好市多這款廚房「神器」降價30元
老婆是初戀 董建華與妻結褵65年「從沒傳桃色新聞」

老婆是初戀 董建華與妻結褵65年「從沒傳桃色新聞」
這部分駕駛人注意 駕照沒到期 可能也要換

這部分駕駛人注意 駕照沒到期 可能也要換