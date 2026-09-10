路透：伊朗石油換中國商品 數十億美元交易含軍事設備

兩名伊朗高層消息人士與另外3位知情人士告訴路透，伊朗透過類似以物易物的安排，繞過針對其石油銷售的制裁，向中國採購價值數以十億計美元的商品，包括軍事設備。資料照片。路透

兩名伊朗 高層消息人士與另外3位知情人士告訴路透，伊朗透過類似以物易物的安排，繞過針對其石油 銷售的制裁，向中國採購價值數以十億計美元的商品，包括軍事設備。

路透報導，根據這些要求匿名的消息人士，這套用伊朗石油換取中國進口商品額度的秘密貿易機制，近年為德黑蘭提供了重要經濟命脈。

他們指出，這也讓全球最大原油進口國中國能繼續以折扣價格取得伊朗石油，並保護向伊朗出口的中國銀行和企業不受國際審查或懲罰。

所有消息人士均表示，伊朗透過這項機制向中國購買藥品、交通工具及通訊設備。製造商並未直接與伊朗往來，也沒有跡象顯示它們違反制裁。

消息人士還說，過去一年內，至少有一筆價值數以百萬計美元的伊朗防空設備採購合約使用了這項機制。

他們並未提供任何伊朗與中國製造商交易的細節，路透無法獨立查證這些交易是否確實發生。

不過，其中3位消息人士透露，這只是伊朗購買中國商品與服務時，無需透過國際銀行管道向中國企業付款的其中一種方式。

一位西方官員與另外兩名知情人士表示，一名代表中國國營石油進口商珠海振戎公司的買家，至少直到今年仍每月將數以億計美元存入一家位在中國、鮮為人知的金融實體ChuXin。

消息人士引述情報機構蒐集的資料指出，這些存款用於支付與一家在香港註冊、和伊朗國營石油公司有關聯企業達成的採購交易。

接著，ChuXin會把資金匯給中國出口商及在伊朗建造基礎設施的中企，很可能是透過其他中國金融機構。