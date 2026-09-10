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俄逮捕英使館警衛稱烏克蘭線民 英國：挑撥離間伎倆

中央社倫敦10日專電
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俄羅斯聯邦安全局（FSB）10日宣布逮捕一名在英國駐俄大使館擔任警衛的俄籍男子，...
俄羅斯聯邦安全局（FSB）10日宣布逮捕一名在英國駐俄大使館擔任警衛的俄籍男子，宣稱該男子「叛國」、為烏克蘭安全局（SBU）服務並支援烏方意圖對英國外交官發動的「恐怖行動」，目的為嫁禍於俄方，以誘使英俄直接衝突。圖為FSB標誌。路透

俄羅斯聯邦安全局（FSB）今天宣布逮捕一名在英國駐俄大使館擔任警衛的俄籍男子，宣稱該男子「叛國」、為烏克蘭安全局（SBU）服務並支援烏方意圖對英國外交官發動的「恐怖行動」，目的為嫁禍於俄方，以誘使英俄直接衝突。

對此，英國外交部一名發言人回應中央社詢問表示，俄羅斯國家行為者運用錯假訊息，企圖分化烏克蘭與國際夥伴，這是俄方常見手段。

俄羅斯聯邦安全局宣稱，被捕的年約45歲俄羅斯公民接受一位知名烏克蘭部落客指令，蒐集關於英國駐俄大使館人員的動態和個人資訊，並提供使館保全系統相關資料，以利烏方籌畫實施「恐怖主義顛覆行動」，下手目標包括英國駐俄大使。

俄方聲稱，烏方有意隨後將責任推給俄方，以誘使英、俄之間發生直接的武裝衝突，同時刺激英國擴大對烏軍援、加大對俄制裁力道。

俄方還宣稱，為了自保，基輔當局不惜對自己的戰略夥伴痛下毒手。

值得一提的是，就在俄方宣告逮捕「叛國賊」之前，英國檢警9日表示，一名31歲英國籍男子卡米吉（Joshua Cammidg）被依國家安全相關罪名起訴，理由為協助外國情報特務機關，並與受俄羅斯軍事情報局（GRU）控制的組織「軍情局志願軍」（GRU Volunteer Corps）往來。

英國皇家檢察署（CPS）指出，卡米吉與一名有跡證顯示與「軍情局志願軍」有關聯的人士接觸，並從該人士接獲指示，意圖發動針對英國的破壞行動。卡米吉訂10日出庭應訊。

在英國，「國家安全法」的起訴門檻相當高。皇家檢察署強調，檢察官已確認證據充分，啟動刑事司法程序也符合公共利益。

主責安全事務的英國內政副大臣賈維斯（Dan Jarvis）表示，儘管不宜評論審理中案件的具體細節，近期發生在歐洲各地的一些事件確實令人感到擔憂。這些事件意在製造恐懼、騷亂，並削弱各界對烏克蘭的支持。

賈維斯強調，相關事件的幕後黑手「不會得逞」。

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭，戰事即將滿5年。數項情報評估顯示，俄方有意對北大西洋公約組織（NATO）成員國與夥伴升高「混合戰」攻勢，運用顛覆破壞、錯假資訊、政治操弄等行動和媒介，以及性質未必能明確定義、旨在挑戰北約集體防衛機制效力的攻擊行動，裂解歐洲對烏克蘭的支援和自我防衛。

精華 FAQ

  • FSB宣稱，這名俄籍警衛替烏克蘭安全局蒐集英國使館人員動態、個資與保全資料，並協助籌畫針對英國外交官的恐怖行動，意圖嫁禍俄方、引發英俄衝突。

  • 英國外交部發言人表示，俄羅斯國家行為者慣於運用錯假訊息，試圖分化烏克蘭與國際夥伴，這類說法是俄方常見的挑撥離間伎倆。

  • 報導提到英國也起訴1名涉嫌協助外國情報機關的31歲男子，且歐洲多國憂心俄方透過破壞、錯假訊息與政治操弄擴大混合戰，削弱對烏支持。

俄羅斯 烏克蘭 大使館

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