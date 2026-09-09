挪威國王哈拉德五世下葬 萬人夾道送最後一程

挪威國王哈拉德五世（Harald V）的靈柩覆蓋著紅色王室旗幟，以砲架運送，國王的兒子暨王位繼承人哈康八世（Haakon VIII，左三）、馬格諾斯王子（Prince Sverre Magnus，左二）、 亞歷山德拉王儲妃（Crown Princess Ingrid Alexandra，右三）和瑪莎路易絲公主（Princess Märtha Louise，右二）徒步跟隨在後。美聯社

挪威 國王哈拉德五世的靈柩現已運抵首都奧斯陸的阿克斯胡斯城堡，準備安放於王室墓室。包括烏克蘭總統澤倫斯基 及英國威廉王子等政要都參與了今天稍早的喪禮。

法新社報導，哈拉德五世（Harald V）於上月28日逝世，享壽89歲。今天他的靈柩覆蓋著紅色王室旗幟，以砲架運送，國王的兒子暨王位繼承人哈康八世（Haakon VIII）以及丹麥和瑞典 國王徒步跟隨在後。

路透社報導，當地時間今天中午12時（格林威治標準時間10時），送葬隊伍開始從王宮步行至奧斯陸主教座堂（Oslo Cathedral），沿途不時傳來阿克斯胡斯城堡（Akershus Castle）鳴放禮砲的聲音。

警方表示，首都卡爾約翰大道（Karl Johan Avenue）兩側擠滿數以萬計的民眾。當靈柩經過時，現場陷入一片寂靜。

當地時間下午1時，教堂儀式開始進行，並以全國默哀1分鐘揭開序幕。

出席賓客包括英國威廉王子（Prince William）與安妮公主（Princess Anne）、日本秋篠宮文仁親王與紀子妃、西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）和妻子雷蒂西亞王后（Queen Letizia）及母親索菲亞王后（Queen Sofia）、瑞典王室成員，以及丹麥國王佛瑞德里克（King Frederik）與瑪麗王后（Queen Mary）。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）昨天深夜抵達奧斯陸，雙方官員表示，澤倫斯基與挪威總理會面，討論俄烏戰爭相關事宜。澤倫斯基也參加了送葬隊伍，當他離開主教座堂時，現場民眾為他鼓掌歡呼。

挪威政府表示，美國由國務院政治事務次卿胡克爾（Allison Hooker）代表出席。

53歲的梅特瑪莉王后（Queen Mette-Marit）是挪威新任國王哈康八世平民出身的妻子，她出席了喪禮，但是跟哈拉德五世的遺孀－89歲的桑妮雅王后（Queen Sonja）一同乘車前往。

梅特瑪莉王后6月剛接受肺臟移植手術，上週由於手術後出現併發症，她不得不取消出席丈夫在國會的宣誓儀式。

她與前伴侶生的兒子柏格荷伊比（Marius Borg Hoiby）也出席喪禮。柏格荷伊比被判犯下強暴及家暴罪，正在接受居家監禁並配戴電子腳鐐，他已提出上訴。

上月31日，哈拉德五世移靈至王室禮拜堂時，柏格荷伊比是扶靈人之一，此舉引發挪威國內外部分人士批評。

4架F-35戰鬥機在今天的儀式結束後飛越主教座堂，其中1架單獨脫隊，象徵國王駕崩。

當哈康八世離開王室墓室後，全國哀悼期將正式結束，自哈拉德五世逝世以來降半旗的國旗也將升至旗桿頂端，挪威全國教堂將響鐘1小時。

挪威國王哈拉德五世的靈柩9日已運抵首都奧斯陸的阿克斯胡斯城堡，準備安放於王室墓室。路透