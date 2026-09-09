傳大馬前首相尋求特赦 執政聯盟稱貪腐犯應服滿刑期

因貪腐案入獄的馬來西亞前首相納吉（Najib Razak）再次尋求王室特赦。執政聯盟9日表示，貪腐罪名確定者應服滿刑期。路透

馬來西亞媒體披露，因貪腐 案入獄的前首相納吉（Najib Razak）再次尋求王室特赦。執政聯盟今天表示，貪腐罪名確定者應服滿刑期。

根據當地網路媒體「自由今日大馬」（Free Malaysia Today）與「星洲日報」報導，國家元首蘇丹依布拉欣（Sultan Ibrahim）主持的特赦委員會將於11日開會，納吉的特赦申請預料將是審議事項之一，但目前還不清楚何時會做出決定。

王室官員、納吉的律師及助理均未立即回應路透的置評請求。

路透報導，納吉因涉及國家基金「一馬發展公司」（1MDB）數十億美元的醜聞，在兩起不同的貪腐案中遭定罪。他自2022年起入獄服刑。他堅稱自己無罪。

2024年，由前國家元首主持的特赦委員會將他原本12年的刑期減半。納吉主張該決定也允許他以居家軟禁方式服刑，但他為此採取的法律行動並未成功。

納吉2025年12月因涉該醜聞面臨的另一起審判，被判處15年有期徒刑。

總理安華（Anwar Ibrahim）領導的「希望聯盟」（Pakatan Harapan）今天發表聲明指出，凡因貪腐或濫用職權遭定罪者，尤其是備受矚目的案件，「必須服滿法院所判處的全部刑期」。聲明中並未提及納吉或傳聞中的特赦委員會會議。

馬來西亞國家元首主要扮演儀式性角色，但擁有行使特赦的權力。