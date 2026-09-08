尼泊爾致命冰川崩塌 研究：季節性溫度異常偏高
一名研究人員分析氣象資料發現，8月26日導致尼泊爾和中國發生致命暴洪的高山區段在當時出現這個季節前所未見高溫。
法新社報導，海拔5200公尺的該處高山冰川8月21日至26日期間平均氣溫估計達攝氏5度左右，異常偏高。根據超過55年以來的紀錄，在同一時期內，當地氣溫未曾超過4度。不過目前未證實這與冰川崩塌有直接關聯。
這組高度局部性溫度數據由加州獨立機構伯克萊地球（Berkeley Earth）首席科學家羅德（Robert Rohde）重建。崩塌現場在那6天期間記錄到的平均氣溫比20世紀中葉高出大約1.8度。
羅德為法新社計算，若未受到氣候變遷額外熱量影響，類似的氣溫型態「大概數千年僅會出現一次」。
根據法新社分析歐洲哥白尼計畫（Copernicus Programme）自從1970年以來的數據，這次冰川崩塌發生於尼泊爾藍塘（Langtang）地區有紀錄以來第4炎熱的夏季期間。
不過專家針對熱浪在這次事件中的確切作用仍抱持謹慎態度。法國格瑞諾布阿爾卑斯大學（Grenoble Alpes University）地貌學家庫克（Kristen Cook）告訴法新社：「這並不是那麼簡單的『高溫就等於崩塌』。」
她指出：「如果溫度真的是觸發因素，似乎還需要等到岩層達到崩塌的臨界點。」
研究重建顯示，海拔5200公尺的高山冰川在8月21日至26日平均氣溫約5度，為同季節前所未見的偏高溫度，且比20世紀中葉高出約1.8度。 羅德計算指出，若沒有氣候變遷額外帶來的熱量，這種溫度型態大概數千年才會出現1次；此外，55年以上紀錄中，同期氣溫從未超過4度。 專家認為高溫可能是因素之一，但不能簡化成「高溫就等於崩塌」。她指出，若溫度真是觸發點，還可能需要岩層先達到臨界崩塌狀態。
精華 FAQ
研究重建顯示，海拔5200公尺的高山冰川在8月21日至26日平均氣溫約5度，為同季節前所未見的偏高溫度，且比20世紀中葉高出約1.8度。
羅德計算指出，若沒有氣候變遷額外帶來的熱量，這種溫度型態大概數千年才會出現1次；此外，55年以上紀錄中，同期氣溫從未超過4度。
專家認為高溫可能是因素之一，但不能簡化成「高溫就等於崩塌」。她指出，若溫度真是觸發點，還可能需要岩層先達到臨界崩塌狀態。
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