尼泊爾致命冰川崩塌 研究：季節性溫度異常偏高

尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅地區8月26日發生嚴重山洪，左圖為山洪前衛星影像，右圖為山洪後影像，可見地貌明顯改變。（美聯社）

一名研究人員分析氣象資料發現，8月26日導致尼泊爾 和中國發生致命暴洪的高山區段在當時出現這個季節前所未見高溫。

法新社報導，海拔5200公尺的該處高山冰川 8月21日至26日期間平均氣溫估計達攝氏5度左右，異常偏高。根據超過55年以來的紀錄，在同一時期內，當地氣溫未曾超過4度。不過目前未證實這與冰川崩塌有直接關聯。

這組高度局部性溫度數據由加州 獨立機構伯克萊地球（Berkeley Earth）首席科學家羅德（Robert Rohde）重建。崩塌現場在那6天期間記錄到的平均氣溫比20世紀中葉高出大約1.8度。

羅德為法新社計算，若未受到氣候變遷額外熱量影響，類似的氣溫型態「大概數千年僅會出現一次」。

根據法新社分析歐洲哥白尼計畫（Copernicus Programme）自從1970年以來的數據，這次冰川崩塌發生於尼泊爾藍塘（Langtang）地區有紀錄以來第4炎熱的夏季期間。

不過專家針對熱浪在這次事件中的確切作用仍抱持謹慎態度。法國格瑞諾布阿爾卑斯大學（Grenoble Alpes University）地貌學家庫克（Kristen Cook）告訴法新社：「這並不是那麼簡單的『高溫就等於崩塌』。」

她指出：「如果溫度真的是觸發因素，似乎還需要等到岩層達到崩塌的臨界點。」