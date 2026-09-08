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中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中央社馬尼拉8日綜合外電報導
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菲律賓防長鐵歐多洛。(路透資料照)
菲律賓防長鐵歐多洛。(路透資料照)

菲律賓防長鐵歐多洛今天在韓國出席首爾安全對話時，在台上收到中國代表遞來的紙條，上頭對2016年南海仲裁案的裁決提出質疑，讓鐵歐多洛當場以菲律賓話要求對方「多點羞恥心」。

▲ 影片來源：X平台@dndphl（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）7日至9日訪問韓國，參加首爾安全對話（Seoul Defense Dialogue），今天在全席大會上發表演說。

「馬尼拉時報」（The Manila Times）報導，鐵歐多洛在台上時，收到身分不明的中國代表遞來的紙條，內容是關於中國對2016年南海仲裁案裁決的立場，聲稱該裁決「違反國際法的基本原則」。

紙條寫道：「這項所謂的裁決是非法、無效、毫無法律效力的。」

菲律賓於2013年把與中國的南海爭議告上設於荷蘭海牙（The Hague）的常設仲裁法院（PCA），常設仲裁法院2016年7月12日裁決，中國的九段線（現為十段線）在國際法之下不具效力，菲律賓可獨享專屬經濟區的資源。中國不接受也不承認仲裁結果。

今天收到紙條後，鐵歐多洛表示：「如果這是中國方面傳達給我的立場，那它不僅不尊重國際法，把『聯合國海洋法公約』（UNCLOS）丟在地上並踩在腳下，同時也不尊重我們最親切的東道主韓國，以及在場其他與會者所應獲得的基本禮貌。」

他也質疑：「我要問你，當我在台上回答問題時，這是你適合拿給我的文件嗎？」

鐵歐多洛補充道：「或許，中國該做的是基本禮貌和表現。用菲律賓話說，就是『講點禮貌，多點羞恥心』。」

此話一出，現場響起掌聲。

鐵歐多洛在會中並重申，菲律賓不會在領土完整與主權問題上妥協，將對抗任何國家的侵略，也會繼續捍衛國際法、持續推動軍事現代化，在提升自身防衛能力的同時，與更多理念相近國家建立防衛夥伴關係。

精華 FAQ

  • 中國代表在鐵歐多洛演說時遞上一張紙條，內容質疑2016年南海仲裁裁決，並稱該裁決違反國際法基本原則，且非法、無效、毫無法律效力。

  • 鐵歐多洛批評對方不尊重國際法，也不尊重韓國與在場與會者的基本禮貌，並以菲律賓話回嗆中國應「講點禮貌，多點羞恥心」，全場隨即響起掌聲。

  • 鐵歐多洛重申，菲律賓不會在領土完整與主權問題上妥協，將對抗任何侵略，持續捍衛國際法，並透過軍事現代化與理念相近國家建立防衛夥伴關係。

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