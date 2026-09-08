日本中部暴雨引發洪災 名古屋市中心道路淹水
日本時報報導，受秋雨鋒面影響，日本中部地區下暴雨，並引發洪災，名古屋市中心和其他城市的道路被淹沒，社群媒體上不少人分享道路和建築淹水的影片。有關當局警告，關東地區到9月9日都可能出現類似情況。
名古屋市政府8日傍晚因應流經該市的多條河流水位暴漲及潛在風險，向千種區、守山區及名東區等地，發布最高級別的第5級避難指令，敦促居民評估周圍環境，並移往最安全的地方，例如附近高樓或自己家的二樓或更高樓層。
NHK還報導，名古屋市港區的地下道和其他地方被水淹沒，有人因而棄車逃生。
日本氣象廳表示，截至下午4點53分的一小時內，名古屋市降雨量達到該地觀測史上最高的104.5毫米。
氣象廳並警告，從9月8日晚間至9月9日凌晨，東京、埼玉、神奈川、千葉和茨城縣發生暴雨災害的風險可能迅速上升。山梨縣預計最需注意的時間為9月8日晚間至深夜。
名古屋は三角コーンがどんぶらこしてます。 pic.twitter.com/TKVKMizYH5— 醤油 (@syouyu_sin) September 8, 2026
暴雨導致名古屋市中心與其他城市道路積水、地下道淹沒，部分地區出現建築進水與車輛受困情況，社群媒體也流傳多段淹水畫面，顯示災情相當嚴重。 名古屋市政府8日傍晚因河流水位暴漲與潛在風險，對千種區、守山區及名東區等地發布第5級避難指令，要求居民盡快前往附近高樓或家中2樓以上。 氣象廳表示，東京、埼玉、神奈川、千葉和茨城縣在9月8日晚間至9月9日凌晨，暴雨災害風險可能快速上升，山梨縣則以9月8日晚間至深夜最需留意。
精華 FAQ
暴雨導致名古屋市中心與其他城市道路積水、地下道淹沒，部分地區出現建築進水與車輛受困情況，社群媒體也流傳多段淹水畫面，顯示災情相當嚴重。
名古屋市政府8日傍晚因河流水位暴漲與潛在風險，對千種區、守山區及名東區等地發布第5級避難指令，要求居民盡快前往附近高樓或家中2樓以上。
氣象廳表示，東京、埼玉、神奈川、千葉和茨城縣在9月8日晚間至9月9日凌晨，暴雨災害風險可能快速上升，山梨縣則以9月8日晚間至深夜最需留意。
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