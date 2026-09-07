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地方選舉慘敗 德國總理梅爾茨深感震驚、誓言改革

中央社柏林7日綜合外電報導
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德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。歐新社
德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）。歐新社

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）今天表示，在東部地方選舉中，其中間偏右政黨慘敗給極右翼的德國另類選擇黨（AfD）後，他深感「震驚」，但誓言繼續推動改革。

法新社報導，在東部薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）選舉遭遇挫敗的翌日，神情沮喪的梅爾茨在記者會上表示：「這是基督教民主黨（CDU）多年來、數十年來最嚴重的選舉挫敗。這肯定會帶來後果。」

在聯邦政府層級領導執政聯盟的基民黨，在這次地方選舉中僅獲得17%的得票率；反移民且親俄羅斯的德國另類選擇黨（AfD）則拿下近44%選票。

該邦敗選的基民黨邦總理舒爾策（Sven Schulze）承認，距離單獨執政所需席次僅一步之遙的德國另類選擇黨，已贏得嘗試組建執政多數的權利。

他在梅爾茨身旁表示：「我們現在是反對黨了，執政的授權現在屬於德國另類選擇黨。」

梅爾茨也承認，他個人低迷的支持度在黨內敗選中扮演一定角色，此外還有針對其政府推動改革行動遲緩的批評。

他說：「我知道我個人在這次競選活動中一直是個熱門話題。我們也知道改革是這次選戰中經常提到的話題。」

儘管如此，70歲的梅爾茨仍誓言將在經濟、年金和醫療保健等領域繼續推動關鍵的政策改革。

他強調：「我繼續走改革道路的決心並未動搖。」

梅爾茨說：「但我知道我們不能只是在數學上、經濟學上為這些改革提出正當理由，我們必須將它們解釋得更好。」

精華 FAQ

  • 在薩克森-安哈特邦的選舉中，基民黨僅拿下17%選票，遠低於AfD近44%的得票率。這使基民黨遭遇多年來最嚴重的地方選舉挫敗。

  • 梅爾茨表示自己對結果深感震驚，並承認這是基民黨數十年來最嚴重的選舉失利。他也坦言，這次敗選肯定會帶來後果，顯示黨內將面臨調整壓力。

  • 儘管支持度下滑、改革步調遭批評，梅爾茨仍表示不會放棄改革路線，將持續推動經濟、年金與醫療保健改革，並強調未來要更清楚向民眾說明改革理由。

德國 俄羅斯 民主黨

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