傳全自主無人機殺烏克蘭平民 聯合國人權專員籲禁止

聯合國人權事務高級專員圖克（Volker Turk）。路透

有媒體報導全自主無人機 在烏克蘭 殺害平民，聯合國 人權事務高級專員圖克今天對此事表示震驚，並呼籲緊急禁止這類能在無人為介入下奪取性命的武器。

法新社報導，圖克（Volker Turk）在聯合國人權理事會（UNHRC）說，對於有報導稱俄羅斯發射的全自主無人機殺害3名烏克蘭人，他深感震驚。

圖克強調，也有報導指出烏克蘭曾實地測試過這類武器。

「紐約時報」（The New York Times）上月報導，一架完全由人工智慧（AI）系統引導的俄羅斯無人機7月6日在烏克蘭東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）殺害3名平民。

根據紐時報導，雖然這架無人機是由人類操作者預先設定前往某座特定加油站，它最後是在無人為介入的情況下自行選定確切目標，很可能是丙烷槽。

國際組織與非政府組織日益加強施壓，要求規範所謂「致命自主武器」，即俗稱的「殺手機器人」。

圖克今天說：「我加入緊急禁止能在無人為介入下奪取性命的武器的呼籲行列。」

經過多年討論，128個國家本月5日在聯合國就自主武器的定義達成共識，儘管非政府組織指控美國和俄羅斯試圖削弱已議定的文本。

各國預計於11月決定，是否正式展開規範自主武器的條約談判。