傳全自主無人機殺烏克蘭平民 聯合國人權專員籲禁止
有媒體報導全自主無人機在烏克蘭殺害平民，聯合國人權事務高級專員圖克今天對此事表示震驚，並呼籲緊急禁止這類能在無人為介入下奪取性命的武器。
法新社報導，圖克（Volker Turk）在聯合國人權理事會（UNHRC）說，對於有報導稱俄羅斯發射的全自主無人機殺害3名烏克蘭人，他深感震驚。
圖克強調，也有報導指出烏克蘭曾實地測試過這類武器。
「紐約時報」（The New York Times）上月報導，一架完全由人工智慧（AI）系統引導的俄羅斯無人機7月6日在烏克蘭東南部札波羅熱州（Zaporizhzhia）殺害3名平民。
根據紐時報導，雖然這架無人機是由人類操作者預先設定前往某座特定加油站，它最後是在無人為介入的情況下自行選定確切目標，很可能是丙烷槽。
國際組織與非政府組織日益加強施壓，要求規範所謂「致命自主武器」，即俗稱的「殺手機器人」。
圖克今天說：「我加入緊急禁止能在無人為介入下奪取性命的武器的呼籲行列。」
經過多年討論，128個國家本月5日在聯合國就自主武器的定義達成共識，儘管非政府組織指控美國和俄羅斯試圖削弱已議定的文本。
各國預計於11月決定，是否正式展開規範自主武器的條約談判。
因為有報導指稱，這類武器能在沒有人工介入下自行選定並攻擊目標，已造成烏克蘭平民死亡。圖克認為其風險極高，應儘速禁止。 報導稱，1架由AI系統引導的俄羅斯無人機於7月6日在烏克蘭東南部札波羅熱州擊中目標，造成3名平民死亡，且最後目標是自行選定。 經多年討論後，128個國家已在聯合國就自主武器的定義達成共識；各國預計於11月決定，是否正式展開規範自主武器的條約談判。
精華 FAQ
因為有報導指稱，這類武器能在沒有人工介入下自行選定並攻擊目標，已造成烏克蘭平民死亡。圖克認為其風險極高，應儘速禁止。
報導稱，1架由AI系統引導的俄羅斯無人機於7月6日在烏克蘭東南部札波羅熱州擊中目標，造成3名平民死亡，且最後目標是自行選定。
經多年討論後，128個國家已在聯合國就自主武器的定義達成共識；各國預計於11月決定，是否正式展開規範自主武器的條約談判。
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