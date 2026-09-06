尼泊爾老婦受困倒塌房屋10天奇蹟生還 家人已辦喪禮

尼泊爾64歲婦人希瑞斯塔在受困倒塌的房屋內10天後獲救。(路透)

尼泊爾 近日洪災肆虐，一名老婦人受困倒塌的房屋內10天，搜救人員在第11天聽見微弱呼聲，發現她依然倖存，而她的家人已經為她進行喪禮儀式。

綜合路透社及印度 時報（Times of India）報導，尼泊爾64歲婦人希瑞斯塔（Chandika Kumari Shrestha）在毀滅性洪災中失蹤後，她的家人仍持續尋找其下落8天，她的房屋遭洪水沖走，搜救工作也愈形困難。

家人最終接受她可能已經死亡的事實，開始以吉祥草（kusha grass）製作替代遺體的人形，在加德滿都舉行喪葬儀式。

但到了第11天，搜救人員在一棟遭掩埋的房屋下方聽見微弱聲音，發現希瑞斯塔仍然倖存，當時她部分身體受困於泥土中。

當地警官達納爾（Mahendra Darnal）表示：「這棟4層樓房被洪水沖走，房子留在流沙中央。我們在附近走動時，聽到有人喊『救救我』。」

達納爾指出：「我一直與家屬保持聯繫，而他們當時已經開始為期11天的服喪期。」

希瑞斯塔是貝特拉瓦提村（Betrawati）數百名失蹤者之一。當地是尼泊爾洪災受創最嚴重的地區之一，救援人員仍持續尋找失蹤者，並挖出數十具遺體。