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印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

印度男涉毆打女伴致死 遭警方當眾「綁起來打」引議

中央社印度阿默達巴德6日綜合外電報導
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印度警方，示意圖，非文中當事人。(歐新社)
印度警方，示意圖，非文中當事人。(歐新社)

印度媒體今天報導，當地一名20多歲男子涉嫌毆打女伴致死，警方昨天將他綑綁後持棍棒當眾痛打，此段影片在網路瘋傳，同時引發兩極反應。

影片來源： YouTube@半島電視台

印度快報（The Indian Express）報導，這名男子名為拉克哈尼（Khatki Rafiq Lakhani），無家可歸，9月4日在印度古茶拉底邦（Gujarat）城鎮包納加爾（Bhavnagar）被捕。

根據印度時報（Times of India），拉克哈尼被控殺害40歲同居伴侶貝利雅（Kajal Bariya）。警方表示，拉克哈尼在爭吵時毆打貝利雅，並多次踢她，導致她腎臟受到嚴重傷害，9月3日在醫院治療時喪生。

社群媒體平台瘋傳的影片顯示，警方將拉克哈尼帶到包納加爾一處公車站附近，他的手臂遭繩索綑綁，一名穿制服警員不斷以竹製警棍毆打他的腿部和臀部。

根據印度時報，警官烏納德卡特（D.P. Unadkat）表示：「我們毆打他，是要殺雞儆猴，讓大家知道對女性犯罪會受到嚴正處理，讓其他人不敢再犯同樣罪行。」

部分社群媒體用戶對這次毆打表達讚許，但其他人則譴責警方的行為；還有幾位X平台用戶指出，該名男子尚未被定罪。

精華 FAQ

  • 涉案男子名為Khatki Rafiq Lakhani，遭指控在爭吵時毆打40歲同居伴侶Kajal Bariya，並多次踢踹對方，造成其腎臟嚴重受傷，最終在9月3日於醫院不治身亡。

  • 警方在9月4日把他帶到古茶拉底邦包納加爾一處公車站附近，先將雙臂以繩索綑綁，再由穿制服警員持竹製警棍連續毆打其腿部和臀部，畫面被拍下後迅速傳開。

  • 部分社群媒體用戶認為此舉可嚇阻對女性犯罪，表達支持；但也有人批評警方以暴制暴、可能違反程序正義，並指出該男子尚未經法院定罪，不應先受公開處罰。

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