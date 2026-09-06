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尼泊爾邊境洪災 失蹤朝聖者家屬要求中國給交代

中央社北京6日綜合外電報導
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尼泊爾發生致命暴洪與土石流後，一名女孩與一名男子在醫學院附近，查看陳列出的罹難者...
尼泊爾發生致命暴洪與土石流後，一名女孩與一名男子在醫學院附近，查看陳列出的罹難者照片。(路透)

尼泊爾與中國西藏邊境8月26日遭暴洪重創，兩地合計死亡人數破1300人、逾5600人下落不明，赴西藏朝聖失聯外籍人士的家屬對中國方面回應感到失望，要求北京給出交代。

路透報導，印度裔芬蘭公民喬杜里（Priyanka Choudhary）日前在西藏結束印度教朝聖之旅準備回程時，在尼泊爾邊境遇上毀滅性洪災。

喬杜里是災後10天在西藏仍失聯的261名外籍人士之一，她的家屬和其他失蹤者家屬對北京的回應感到失望。

喬杜里的兄弟塔倫（Tarun）說：「中國那邊完全沒消息。我們無法前往中國與任何人交談，所以不清楚那邊的情況…中國未提供任何關於災區現況的最新消息。」

中國新華社4日報導，西藏境內已確認至少31人罹難、531人失蹤。不過，若干失蹤者家屬指控中國封鎖消息，加劇了他們的痛苦。

51歲英國籍失蹤者狄瓦里（Neetu Goyal Tiwari）的兄長戈雅（Naresh Goyal）表示：「我們無法取得來自中國的任何消息，無從得知舍妹是否平安或者已經罹難。」

戈雅也說，英國警方近日前往狄瓦里住家，向狄瓦里女兒採集DNA樣本，準備交給中國當局。

針對上述指控、罹難者身分確認進度，或者西藏方面DNA採集規範等，中國外交部暫未回應媒體置評請求。

北京方面指出，已準備好與各國及相關機構合作辨識罹難者身份。中國已派遣DNA鑑識專家赴尼泊爾重災區提供協助。

在尼泊爾，包含警方在內的有關當局定期透過社群媒體公布這次洪災的失蹤及罹難人員消息，搜救時同步實施DNA檢測。

精華 FAQ

  • 報導指出，尼泊爾與中國西藏邊境在8月26日遭暴洪重創，兩地合計死亡人數破1300人，另有逾5600人下落不明，災情相當嚴重。

  • 家屬抱怨中國方面幾乎沒有提供災區最新訊息，也無法前往中國直接了解情況，認為資訊封閉讓他們更難確認親人是否平安或已罹難。

  • 北京表示已準備與各國及相關機構合作辨識罹難者身分，並派遣DNA鑑識專家赴尼泊爾重災區協助；尼泊爾方面則定期公布失蹤與罹難資訊。

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