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尼泊爾洪災1342死近4900失蹤 家屬等不到遺體 燒人偶送別至親

編譯周辰陽／即時報導
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尼泊爾8月26日發生暴洪與土石流後，罹難者家屬3日以吉祥草製成人偶象徵逝者，按習...
尼泊爾8月26日發生暴洪與土石流後，罹難者家屬3日以吉祥草製成人偶象徵逝者，按習俗進行第九天祭祀儀式。圖為一名罹難者的妻子在加德滿都帕斯帕提火葬場舉行火葬儀式。(歐新社)

尼泊爾與中國西藏交界的喜馬拉雅山區8月26日發生暴洪與土石流。尼國警方表示，截至5日上午8時，死亡人數已達1342人，另有4886人仍然失蹤。一些家庭接受可能永遠無法找回親屬遺體的事實，選擇以吉祥草（kusha grass）紮成人偶，舉行象徵性火葬。

加德滿都郵報報導，警方表示，遺體在8個地區尋獲，其中以奇旺（Chitwan）最多、達360具，西納瓦爾帕拉西（Nawalparasi West）230具、東納瓦爾帕拉西（Nawalparasi East）222具。其中1030具遺體在採集DNA樣本並完成身分辨識程序後已下葬，包括222名女性、355名男性，以及453具性別尚未確定的遺體。

當局已採集2272份DNA樣本，包括1260份來自遺體、1012份來自親屬，以協助辨識死者身分。1270具身分不明遺體的詳細資料也已上傳至警方網站，協助家屬確認親人是否罹難。

紐約時報報導，洪災發生9天後，失蹤者親屬奔走各家醫院尋人，等了又等，希望出現奇蹟，或者至少能知道親人的下落。但對許多親人仍然失蹤的家屬而言，認命的情緒也逐漸浮現。

根據尼泊爾印度教儀式，死亡後服喪期為13天，如果未能在第10天之前舉行儀式，就得重新計算。加德滿都河畔寺廟的火葬柴堆持續燃燒，但人們點燃的不是遺體，而是以神聖吉祥草製成的人偶，彷彿要為失蹤的摯愛之人召喚出某種可以觸摸的實體。

寺廟人員表示，過去3天已舉行近300場人偶火葬。15歲的達爾尚（Darshan Bhattarai）3日來到加德滿都的帕斯帕提那寺（Pashupatinath Temple），為46歲父親普什帕（Pushpa Raj Bhattarai）舉行最後儀式。

親屬表示，一家人為了尋求更好的生活，先從尼泊爾東部山區搬到南部平原，普什帕在當地經營零售商店多年，約10年前轉到水力發電產業擔任行政助理，每月薪水約300美元，供達爾尚與母親在城市生活，也讓達爾尚得以就讀私立學校。普什帕後來被派駐特里蘇里（Trishuli）一項水力發電工程，當地上周遭洪水重創，他也成為數千名死亡或失蹤者之一。

一周過去，沒有消息傳出，希望逐漸黯淡。巴塔拉伊家人因此趕在第10天之前，在帕斯帕提那寺旁的巴格馬蒂河（Bagmati River）岸邊舉行火葬。祭司帶來吉祥草、引火木材、米、酥油、萬壽菊及裹屍布，並將一束束吉祥草扭緊綁紮，逐漸形成一個大型稻草人偶。

達爾尚按照習俗剃頭淨化。祭司隨後把普什帕的照片放在竹製擔架上，再將人偶放在上面。長達兩個小時的儀式期間，即使大雨猛烈落下，達爾尚仍面無表情。達爾尚等人還把人偶放入河中淨化沐浴，人們則輪流向普什帕的照片致意。

儀式結束後，達爾尚在叔叔攙扶下離開寺廟，幾乎是被拉著前進，彷彿夢遊般走進一個沉重的未來。40歲的普拉文（Praveen Bhattarai）是普什帕兒時的朋友，也是哀悼者之一。他說：「以這種方式舉行最後儀式，對這個家庭來說非常困難。在他們內心深處，永遠都會有一個疑問：也許他還活著。」

精華 FAQ

  • 截至5日上午8時，這場洪災與土石流已造成1342人死亡，另有4886人仍然失蹤，災情極為嚴重，搜尋與辨識工作仍在持續進行。

  • 警方已採集2272份DNA樣本，其中1260份來自遺體、1012份來自親屬，並將1270具身分不明遺體資料上傳網站；目前已有1030具遺體完成辨識後下葬。

  • 因依尼泊爾印度教習俗，亡者需在特定期限內完成喪葬儀式，若遺體久尋未果，家屬便以吉祥草紮成人偶代替火葬，希望完成送別，也讓哀悼得以延續。

喜馬拉雅山 印度 遺體

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