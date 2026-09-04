極右派英國改革黨再陷捐款醜聞 媒體臥底調查踢爆

英國極右派領袖法拉吉（Nigel Farage）。（歐新社）

英國極右派領袖法拉吉領導的英國改革黨今天舉行年度黨大會，卻因違反政治獻金規定的指控而再陷醜聞風暴之中。

法新社報導，這位脫歐指標人物原希望藉這次會議擺脫多起與財務贈禮相關的爭議，這些爭議已經影響他所領導的反移民 政黨在民調中的聲勢。

然而，就在法拉吉（Nigel Farage）發表主題演說前數小時，英國改革黨（Reform UK）兩名資深幹部因第四頻道新聞台（Channel 4 News）播出一段臥底調查報導而辭職。該報導指控兩人涉嫌密謀收受一筆依英國選舉法遭到禁止的境外捐款。

英國改革黨發布聲明表示，黨政策主管奧爾（James Orr）以及法拉吉多年助手朱克斯（Dan Jukes）已經暫時辭去職務，等待黨內調查結果。

多個競爭政黨，包括執政工黨（Labour Party），已經向警方舉發英國改革黨今年稍早委託進行的3次民意調查接受一家美國公司資助。

那些所謂捐款人其實是調查報導團體Verbatim的臥底記者。

倫敦都會區警察局（Metropolitan Police Service）表示對相關報導「有所掌握」。