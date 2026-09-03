我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

普亭稱和平協議有望 澤倫斯基預告美代表將訪俄烏

中央社海參崴3日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（左）3日表示，有機會達成結束烏克蘭戰爭的協議；烏克蘭總統澤倫斯基...
俄羅斯總統普亭（左）3日表示，有機會達成結束烏克蘭戰爭的協議；烏克蘭總統澤倫斯基（右）則表示，試圖促成協議的美國談判代表，很快就會訪問俄國首都莫斯科以及烏國首都基輔。(美聯社)

俄羅斯總統普亭今天表示，有機會達成結束烏克蘭戰爭的協議；烏克蘭總統澤倫斯基則表示，試圖促成協議的美國談判代表，很快就會訪問俄國首都莫斯科以及烏國首都基輔。

路透報導，普亭（Vladimir Putin）今天在俄羅斯遠東地區一場經濟論壇上發表談話時表示，包括美國與中國在內，多個國家都準備支持和平解決方案。

他說：「然而，這個問題最終還是要由衝突當事國─俄羅斯與烏克蘭─來解決。」

「我們感謝試圖促成解決方案的所有人。有沒有機會？依我看，是的，有。」

在基輔，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間例行視訊談話中表示，美國談判代表訪問的初步日期已經確定。

澤倫斯基說：「我們期待在基輔這裡見到美國總統的代表。」

「他們將在莫斯科和基輔舉行會談。我們預計未來幾天將與他們會面。這非常重要。美國持續積極參與很重要。」

在華府，美國總統川普（Donald Trump）表示，他希望看到這場戰爭及雙方承受的損失告終。

川普在英國媒體GB新聞台（GB News）今天播出的訪問中說：「我只是希望看到這一切結束。我認為我們會做到。」

昨天，川普告訴記者，當普亭準備好達成和平協議時，他希望與普亭舉行峰會。

這場戰爭已持續4年半，是第2次世界大戰以來歐洲最致命的衝突，而俄烏兩國很少對和平前景作出樂觀評估，雙方上次舉行由美國斡旋的談判是在今年2月。

精華 FAQ

  • 普亭表示，俄烏戰爭有機會透過協議結束，並稱多個國家願意支持和平方案，但最終仍要由俄烏兩國自己解決。

  • 澤倫斯基說，美國總統代表很快會訪問莫斯科與基輔，初步日期已確定，未來幾天內預計與他們會面。

  • 川普表示希望戰爭及損失盡快結束，並稱相信能做到；他也說，等普亭準備好達成和平協議時，願意舉行峰會。

普亭 澤倫斯基 烏克蘭

上一則

伊朗攻擊波灣美軍基地 華府稱正在調查婚禮空襲案

下一則

中國競爭及美國關稅夾擊 福斯汽車將裁減10萬人求生

延伸閱讀

普亭鬆口有機會與烏克蘭談和 小麥價應聲大跌

普亭鬆口有機會與烏克蘭談和 小麥價應聲大跌
澤倫斯基警告無人機關閉俄領空 普亭：不與恐怖分子談判

澤倫斯基警告無人機關閉俄領空 普亭：不與恐怖分子談判
CIA局長密訪莫斯科協調重啟和談 提美俄烏峰會

CIA局長密訪莫斯科協調重啟和談 提美俄烏峰會
俄烏和談走入死胡同 俄傳準備升高攻擊 戰術核武恐成普亭最後手段

俄烏和談走入死胡同 俄傳準備升高攻擊 戰術核武恐成普亭最後手段

熱門新聞

外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
日本東京澀谷表參道的旅遊人潮。（記者陳易辰／攝影）

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

2026-09-03 04:44
美國總統川普27日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，將安大略湖更名為「美國湖」。（路透）

以牙還牙反擊美國湖？加拿大首都「川普大道」醞釀改名歐巴馬或TACO大道

2026-08-28 07:40
英國哈利王子與妻子梅根2月26日隨世界衛生組織代表團抵達約旦安曼的胡笙國王癌症中心（King Hussein Cancer Center）。(路透)

沒有告別派對…哈利、梅根悄搬離加州 鄰居：社區幾乎沒人發現

2026-08-30 20:00
川普政府嚴格執行卡車司機必須會說英語，運輸部已關閉違規的110家駕駛學校。（路透）

英文不及格仍發照 逾110家駕校遭關閉⋯今日5件事

2026-09-01 13:20
哈利王子與妻子梅根4月於澳洲。（美聯社）

哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元

2026-08-26 19:27

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？