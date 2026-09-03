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太平洋島國論壇峰會公報出爐 譴責中國試射飛彈

中央社帛琉科羅3日綜合外電報導
帛琉總統惠恕仁3日在太平洋島國論壇領袖峰會的記者會上發言。（美聯社）
帛琉總統惠恕仁3日在太平洋島國論壇領袖峰會的記者會上發言。（美聯社）

今年太平洋島國論壇領袖峰會在帛琉舉行，儘管北京對主辦國帛琉施壓，太平洋島國仍在今天達成的聯合聲明中，譴責中國朝該地區海域試射飛彈。

法新社報導，這份太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）峰會公報由帛琉總統惠恕仁（Surangel Whipps）在深夜舉行的記者會上宣讀，內容要求任何洲際彈道飛彈試射都應至少提前24小時通知。

這份聲明獲得論壇18個成員中的17個同意，僅瑙埃羅（Naoero，舊稱諾魯）不同意。

中國今年7月臨時通知少數幾個國家後，即試射洲際彈道飛彈（ICBM），藉此在太平洋地區展現軍事實力。中國長期試圖在該地區擴大影響力。

飛彈落在瑙埃羅及台灣邦交國吐瓦魯附近的國際水域，立即引發太平洋國家的憤怒。這些國家對數十年前美國、英國、法國在該地區進行核試仍記憶猶新，並已宣布其海域為無核區。

峰會公報指出，領袖們「對近期的洲際彈道飛彈（ICBM）試射表達關切，該飛彈在未充分通知的情況下，飛越多個成員國上空」。

公報呼籲「所有進行洲際彈道飛彈試射的國家，應確保透明度並消除疑慮，包括依照國際慣例，至少於試射前24小時發出預告」。

北京已稱，這次試射是中方「年度軍事訓練的例行性安排」，且「事先已經向有關國家作出通報」。

中國是該地區重要的基礎建設貸款提供者。瑙埃羅兩年前與台灣斷交並與中國建交後，一直不願意批評中國。

在太平洋島國發布聯合聲明前，中國外交部發言人郭嘉昆今天在北京舉行的記者會上稱，帛琉「反覆炒作，企圖綁架其他太平洋島國論壇成員國立場，用心險惡，其圖謀不會得逞」。

惠恕仁則回應：「我認為論壇傳達的訊息很明確，那就是必須做到透明。」

美國依據與馬紹爾群島簽訂的防禦協議，在太平洋地區進行彈道飛彈測試。帛琉與澳洲領袖今天表示，美國的測試與中國這次試射「非常不同」，因為美方充分提供事前通知。

今年峰會的東道主帛琉邀請友邦台灣以援助夥伴身分參加。包括台灣、中國、美國在內，約有十多個非太平洋國家以不同身分參與論壇期間舉行的相關活動。

北京對台灣外交部長林佳龍出席開幕式表示不滿。中國太平洋島國事務特使錢波8月31日告訴記者，此事會有「後果」。

台灣則反擊表示，台灣在太平洋地區的角色，讓中國無法完全控制該地區。台灣在太平洋地區有3個邦交國。

精華 FAQ

  • 公報主要譴責中國今年7月在太平洋地區海域試射洲際彈道飛彈，且在未充分通知各成員國的情況下飛越多個島國上空，引發區域國家強烈不滿。

  • 聲明要求所有進行洲際彈道飛彈試射的國家，應確保透明度並消除疑慮，依照國際慣例至少在試射前24小時發出預告，以降低區域緊張。

  • 這份聲明獲得論壇18個成員中的17個同意，只有瑙埃羅不同意；中國則批評帛琉炒作議題，台灣與美國等國也在論壇活動中受到關注。

彈道飛彈 諾魯

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