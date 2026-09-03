印度郵政漲價運費近翻倍 網拍業者吃不消改找私人快遞

印度國營印度郵政（India Post）調漲郵資，網拍業者受訪表示，運費翻了幾乎一倍，將寧願找私人快遞。圖為新德里一處印度郵政據點。中央社

印度 國營印度郵政 （India Post）調漲郵資，一般民眾雖未受太大影響，但有大宗郵寄需求的企業預料將被衝擊。網拍業者接受中央社記者採訪時表示，運費是經營成本之一，印度郵政的運費翻了幾乎一倍，將寧願找私人快遞送貨。

在調高郵資後，許多小型自營商面臨不小壓力，不少賣家紛紛在賣場發出公告，告訴顧客郵資上漲不是賣家賺走了錢，希望顧客不要再要求免運費或降低運費。

印度一名年輕女性卡夏普（Neeta Kashyap）在網路上販售自己做的手工飾品，她每個月靠印度郵政寄送商品數十次，最近郵資調漲，讓她花在運費的成本多了一倍。

卡夏普接受中央社記者採訪時表示，以前她寄商品給客戶，郵資不到50盧比（約0.52美元），現在就算不用快捷，只寄普通的包裹，運費也都會破百（盧比），對她經營網拍造成極大負擔。

卡夏普告訴中央社記者：「以前我賣東西，為了吸引客戶下單，會用免運費，幾十盧比的郵資，我會自己吸收，但現在印度郵政的運費提高那麼多，實在沒辦法再用免運費吸引客戶。」

卡夏普說：「用印度郵政寄送商品，從發貨到客戶收到貨，大概都需要一週以上的時間，以前我會因為運費低廉而選用印度郵政，但如果郵費漲那麼多，那就沒有再選用它的意義了。」

在網路上賣手機殼的辛赫（Rahul Kumar Singh）接受中央社記者訪問表示，之前寄東西給客戶，都優先用印度郵政，因為郵資最便宜，但現在價格提高了，成本也會增加，那不如選一般的快遞，還能省去到印度郵政據點排隊寄送的交通、時間成本。

辛赫說，以前寄一個手機殼給顧客，用印度郵政，郵資大約40盧比（約0.42美元），急件大約也只要70盧比（約074美元），但現在同樣的東西、同樣去印度郵政寄的話，郵資大約要85盧比（約0.89美元），急件則約需110盧比（約1.16美元），「我擔心運費漲了，會嚇跑客戶。」

辛赫說：「印度郵政調漲郵資後，我第一次去寄東西時嚇了一大跳，因為運費高了一倍吧，這會讓我這樣的小商家面臨嚴峻的挑戰，因為運費增加，將直接影響客戶是不是要跟我們買東西，我們在定價時也得考慮是不是划算，運費真的已經成了我們愈來愈難負荷的成本。」

辛赫提到，用印度郵政寄商品，東西不見了，通常很難追回，現在郵資漲那麼多，不如用私人快遞送商品，因為寄送過程如果有問題，至少還有辦法討回公道，「我會觀察一陣子，如果真的CP值不高，我就不會再用印度郵政了。」

在網路上賣二手衣的畢斯瓦（Chhabir Biswas）在接受中央社記者採訪時表示，他確實擔心運費調漲，會對生意造成影響。

畢斯瓦說：「印度郵政資費調漲，對我來說，絕對是個大問題，因為同樣重量的包裹，過去運費不到90盧比（約0.95美元），但現在要將近140盧比（約1.48美元）。」

畢斯瓦表示，過去他賣二手衣的定價，都是含運費的，「但看起來不用另外付運費，是吸引顧客的行銷手法之一」，現在印度郵政的費用上漲了，「我為了要繼續讓顧客好像是免運費的感覺，也不得不把定價提高，尤其較為厚重的衣物，重量一定較重，運費的改變就會差很多，所以我只好把定價跟著抬高。」

印度郵政的客戶中，有許多屬於小型自營商，新的資費對這些人衝擊較為明顯。根據新費率，一般500公克的包裹，跨邦寄送的費用漲到84盧比（約0.88美元）；若為快捷包裹，費用則提高到106盧比（約1.12美元）。