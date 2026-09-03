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川普向北韓釋出對話意願 專家：鑰匙在金正恩手中

中央社首爾3日專電
2019年時任的美國總統川普（左）與北韓領導人金正恩（右）6月30日在板門店兩韓...
2019年時任的美國總統川普（左）與北韓領導人金正恩（右）6月30日在板門店兩韓非軍事區會面。(美聯社)

近期美國總統川普釋出想與北韓對話的意願，南韓2名專家鄭成長、金載千都認為，促成川金會的關鍵鑰匙握在日漸強大的北韓領導人金正恩手上，南韓也須警惕會談內容，主動向美國提出談判方案。

西江大學國際學院教授金載千、世宗研究所副所長鄭成長今天到訪首爾外媒協會，談論近期川普向北韓示好的議題。

鄭成長認為，川普與金正恩在今年進行峰會的可能性近來已明顯上升，「我目前將這個可能性評估為大約60%」。不過鄭成長強調，北韓與美國對話的可能性上升，與北韓無核化的可能性上升，完全是兩回事。

鄭成長指出，今年的北韓已與2018年大不相同，核武力量大幅增強，與俄羅斯的戰略關係進一步強化，與中國的關係也已恢復，「對金正恩而言，與美國舉行峰會已不再是迫切需要的外交突破口」。

對於南韓而言，鄭成長認為，若北韓與美國會談成真，「有一種協議是韓國尤其需要警惕的，那就是限制（北韓）威脅美國本土的洲際彈道飛彈，卻事實上保留威脅韓國和日本的短程和中程飛彈」。

鄭成長主張，韓國應成為談判框架的設計者，政府應首先向美國提出具體的談判方案，包括韓美可以提出哪些相應措施，韓美聯合軍演在什麼條件下、可以在多大程度上調整，以及在與北韓談判中不應讓步、也不應拿來交換的事項。

金載千則認為川普與金正恩今年會談的可能性不高，不過他同樣點出，握有關鍵鑰匙的人是金正恩，「目前來看，川普比金正恩更希望舉行峰會，金正恩現在更像是一個重量級人物，因此他的戰略價值比以前大得多」。

金載千也提到，2019年川普與金正恩在越南河內舉行的峰會，最終以失敗告終，「在我個人看來，金正恩受到了深深的屈辱，正如許多北韓專家所言，這種積怨至今依然存在」。

金載千預測，若川金會成真，金正恩很可能提出必須承認北韓為擁核國家，以及解除雙邊制裁與多邊制裁的要求。不過金載千強調，要解除這些制裁，也要在美國國內得到多方同意，「目前美國體制內仍存在牽制與平衡，要全面解除這些制裁並不容易」。

精華 FAQ

  • 鄭成長認為今年舉行峰會的機率已升到約60%，金載千則判斷可能性不高，但兩人都認為主導權掌握在金正恩手中，而不是川普。

  • 鄭成長指出，北韓現在核武能力更強，與俄羅斯戰略關係加深，與中國關係也恢復，因此對金正恩來說，和美國會談已不再是迫切的突破口。

  • 專家提醒，最需警惕的是只限制威脅美國本土的洲際飛彈，卻保留威脅韓日的短中程飛彈；同時金正恩也可能要求承認北韓為擁核國與解除制裁。

北韓 金正恩 川普

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