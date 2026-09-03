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導電塑膠之父白川英樹逝世 享壽90歲 曾獲諾貝爾化學獎

中央社東京3日綜合外電報導
日本諾貝爾化學獎得主、筑波大學名譽教授白川英樹於8月24日在橫濱市一家醫院逝世，...
日本諾貝爾化學獎得主、筑波大學名譽教授白川英樹於8月24日在橫濱市一家醫院逝世，享壽90歲。(美聯社)

日本諾貝爾化學獎得主、筑波大學名譽教授白川英樹於8月24日在橫濱市一家醫院逝世，享壽90歲。白川英樹成功開發能導電的塑膠，推翻「塑膠不導電」這項說法。

日本放送協會（NHK）、「朝日新聞」報導，白川英樹畢業於當時的東京工業大學（現今的東京科學大學），之後在母校研究所及美國大學從事研究，並擔任筑波大學教授。

白川英樹在美國擔任研究員期間，成功開發出全球首款具有導電特性的塑膠，推翻了當時「塑膠不會導電」的認知。

白川英樹當時發現並開發「導電性高分子」，這種材料具有比金屬輕得多的優點，如今也應用於智慧型手機觸控面板等零組件，為今日資訊科技產業基礎材料的實用化開啟道路。

由於這項成就，他與兩名共同研究的美國研究人員一同獲得2000年諾貝爾化學獎，成為日本第2位諾貝爾化學獎得主。

此後，白川英樹擔任日本政府綜合科學技術會議議員，參與科學技術政策制定；另外，他也在各地舉辦兒童實驗課程，致力於向孩子傳達科學的魅力。

與白川英樹因共同研究而相識逾40年的大阪大學名譽教授吉野勝美表示：「幾年前見面時，他看起來還很健康，所以得知消息感到很震驚。」

吉野勝美表示，過去曾多次看到白川英樹認真聆聽年輕學生報告的模樣。他回憶：「他真的是一位人品非常好的人。即使是違反常識的事情，他也不會忽略微小的發現，而是抱持著或許能得到有趣結果的想法投入研究，這樣的態度令我印象深刻。」

談到白川英樹多年來持續舉辦的兒童實驗課程，吉野勝美說：「有一名女孩因為參加實驗課程而決定未來的道路，我認為白川先生也很有傳達研究趣味的才能。我原本以為這項活動會一直持續下去，因此感到非常遺憾。」

筑波大學前校長、1973年諾貝爾物理學獎得主江崎玲於奈接受採訪時表示：「白川英樹逝世，我感到非常遺憾。對於他為科學技術發展作出的貢獻，我由衷表示感謝。」

白川英樹家屬表示，他因罹患癌症在橫濱市內醫院住院治療。喪禮已由家屬低調辦理，目前沒有舉行公開追思會的計畫。

精華 FAQ

  • 因為他率先開發出全球首款具有導電特性的塑膠，也就是導電性高分子，推翻了「塑膠不導電」的既定觀念，奠定後續相關材料發展基礎。

  • 他開發的導電性高分子因質輕且具導電性，逐漸應用於智慧型手機觸控面板等零組件，成為資訊科技產業重要的基礎材料之一。

  • 與他共同研究多年的吉野勝美表示震驚，稱他人品很好且重視細微發現；江崎玲於奈也感謝他對科學技術發展的貢獻，並對其離世表達遺憾。

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