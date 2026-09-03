埃及巴士翻覆事故22死 交通安全與小巴管理成難題

埃及西奈省2日發生載客小型巴士翻覆事故，造成22人死亡。（路透）

埃及 西奈省2日發生載客小型巴士翻覆事故，造成22人死亡；今年以來，埃及已接連發生多起小巴多人死亡的重大車禍。這次事故再次凸顯埃及長期嚴峻的交通安全風險，尤其是低收入 勞工交通安全保障不足的問題。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，車禍事故發生在西奈省（Sinai），涉事巴士在從開羅往努威巴（Nuweiba）行駛途中，因爆胎導致車輛失控翻覆，造成22人死亡，另有28人受傷。

這起事故尤其受到關注，因為埃及今年已發生多起數人至20人以上死亡的重大交通事故，而且事故車輛幾乎都涉及載客小巴、工人接駁車，或其他非正式交通工具。

今年1月，埃及貝尼蘇夫省（Beni Suef）發生的多車連環事故，造成21人死亡；6月艾斯尤特省（Assiut）載送童工回家的三輪機動車因故障而掉入灌溉渠，造成9人死亡；8月有3起，先是在吉薩省（Giza），一輛工人接駁車翻覆，造成7人死亡，另一起是在伊斯梅利亞省（Ismailia），同為工人接駁車爆胎翻覆後導致事故，18人死亡，第3起事故發生在馬特魯省（Matrouh），小巴和接駁工人的貨車及大卡車3車碰撞後，造成9人死亡。

根據埃及公共管理與統計局（CAPMAS）統計，埃及2025年道路交通事故死亡人數達5829人，比2024年的5260人增加10.8%，顯示道路安全情勢惡化。

滿街跑的白色載客小巴是埃及一種非常特殊的交通現象，既非完全等同於傳統意義上的公車，也不是單純的私家車，而是介於私人營運、計程車、公共大眾運輸之間的一種基層民眾用經濟型載客交通工具。

年近60歲的埃及男子穆罕默德（Mohamed）已擔任職業駕駛超過25年，他告訴中央社記者，載客小巴通常沿固定或半固定路線行駛，一名「車掌人員」會依靠在半開的車門口沿路喊客，通常可搭載約10多名乘客，多數司機屬於個體戶或小型營運業者。

這種小巴收費極便宜，路線彈性高，在公共交通網絡不完善的地區非常便利，往往成了偏鄉地區低收入戶的「唯一」交通選擇。

2022年出版的「當代都市事務期刊」（Journal of Contemporary Urban Affairs）針對大開羅地區交通研究的估計，開羅公共交通有52%依賴載客小巴承載，公車約25%，捷運約17%，也就是說，大開羅長期高度依賴非正式交通。

由於小巴的非正式特性，也造成管理困難。穆罕默德說：「小巴司機好比馬路霸王，橫衝直撞，常常一聲不響就轉彎或停下來。而且車體破舊，也不怕擦撞。」

住在大開羅郊區從事幫傭工作的50歲婦人沙米亞（Samia）也說：「到開羅市區雇主家要轉3次不同的小巴。車子時不時就在馬路上拋錨，大家都只能在車上乾等。」

埃及資訊服務局（SIS）2025年底發布公告表示，多數嚴重交通事故屬於人為因素，包括超速、違反交通法規行駛，以及車輛狀況不佳。為遏止交通事故，埃及內閣將實施更嚴厲的交通法規處罰規定，也要求車輛必須定期接受檢驗、投保強制責任保險，並要求載客車輛符合安全及耐用條件。

另一方面，埃及政府近年也投入大量資金興建捷運、輕軌及單軌電車。從開羅納薩城（Nasr City）通往新行政首都的「東尼羅河單軌電車」（East Nile Monorail）在今年5月初開放載客。但相較於小巴，輕軌車資相當高，從納薩城到新行政首都車程約1小時，全票票價為80埃鎊（約新台幣48元），一般低薪勞工階層無法承擔作為日常交通支出。

埃及2026年規定的私人企業法定最低工資為每月7000埃鎊（約新台幣4200元），且有大量勞工處於非正式就業市場，數百萬名勞工每月僅靠區區數千埃鎊或一萬多埃鎊的薪資養家糊口。屬於這類勞工的穆罕默德和沙米亞都認為，現在小巴對他們來說仍是最重要的日常交通工具。

這凸顯出埃及公共交通的兩難，小巴交通違規規模與民眾交通需求幾乎同樣龐大。在每年仍有近6000人死於道路事故的情況下，如何讓「便宜」與「安全」不再成為二選一，是埃及面對公共交通改革的主要挑戰。