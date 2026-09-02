WSJ：馬爾地夫成俄國避制裁秘密樞紐 西方防不勝防

華爾街日報獨家報導，馬爾地夫已成為俄羅斯規避制裁的秘密樞紐。(路透)

「華爾街 日報」獨家報導，馬爾地夫已成為俄羅斯 規避制裁的秘密樞紐，有數億美元的西方商品經此運往莫斯科，西方官員只能像打地鼠般疲於奔命。

南亞群島國家馬爾地夫擁有白色沙灘、碧綠海水與僻靜豪華度假村，每年吸引數以百萬名遊客。然而，在明信片般的完美景致背後，一種新的貿易活動正悄然形成－由多家企業形成的網絡，協助俄羅斯規避制裁。

根據「華爾街日報」檢視過的文件及與西方官員的訪談，價值數億美元的受限制商品，或是運往遭制裁企業的商品，在馬爾地夫機場易手。

其中一些商品具有軍民兩用性質。根據有關文件及官員說法，機場的貨艙經常裝滿飛機零件、電子零組件及其他受限制商品。

與俄羅斯規避制裁的主要管道相比，經由馬爾地夫流通的商品金額相對較小。俄羅斯規避制裁的主要管道包括中國、土耳其和阿拉伯聯合大公國，這3國每年合計涉及約150億美元的俄羅斯受限制進口商品。

但經由馬爾地夫的商品流通此前並未被報導，顯示俄羅斯規避西方限制措施的行動範圍之廣，就連全球一些不起眼、令人意想不到的地方，都成為商品流通的管道。

在4年多的戰爭期間，俄羅斯當局一再展現找出制裁漏洞的能力，讓西方官員在試圖切斷維持俄羅斯戰爭機器和經濟運轉的商品流動時，只能像打地鼠般疲於奔命。

馬爾地夫政府以及營運該機場的馬爾地夫機場公司（Maldives Airports Company）未回應置評要求。