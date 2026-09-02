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尼泊爾洪災近4000失聯 生還希望渺茫仍不放棄

中央社加德滿都2日綜合外電報導
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尼泊爾冰川崩塌引發洪災至今滿一週，死亡總數攀升至1114人，失聯者達3916人。...
尼泊爾冰川崩塌引發洪災至今滿一週，死亡總數攀升至1114人，失聯者達3916人。圖為無人機31日拍攝的畫面顯示，波特科西河（Bhote Koshi River）沿岸的建築物和房屋遭到破壞。(路透)

尼泊爾冰川崩塌引發洪災至今滿一週，死亡總數攀升至1114人，失聯者達3916人，儘管找到更多生還者的希望愈來愈渺茫，救難人員仍持續搜尋失聯者。

綜合路透和法新社報導，當局憂心，洪水8月26日沿著山谷沖毀中尼邊界附近城鎮之際，許多人恐已被深埋於瓦礫堆下。

根據最新數據，這場洪災在尼泊爾已奪走至少1114條性命，迄今3916人下落不明；在邊界另一側的西藏，中國官方通報16人死亡、546人失蹤。這使得兩國罹難總數累計達1130人、失聯達4462人。

中央災害應變中心（NEOC）的鮑德爾（Phanindra Paudel）說：「找到生還者的希望正持續減少。我們只能祈禱並抱持希望，希望終究是希望！」

尼泊爾軍方發言人巴斯奈特（Raja Ram Basnet）表示，救難人員正全力搜尋疑似受困於多座水力發電廠隧道內的人員，這些廠房設有可供短暫避難的空間與室內設施。

當局表示，目前已成功自水力發電設施廢墟中救出279人，但仍有至少639人失聯，其中部分人員恐仍受困於深邃的隧道內。

政府轉向災後復原　220萬噸廢墟待清理

曾督導2015年強震搜救工作的退役陸軍高級將領巴斯奈特（Binoj Basnet）說：「從這起災害的性質與受災區域狀況來看，隨著時間一分一秒過去，生還者的機會已愈來愈渺茫。」2015年的強震造成約9000人喪生。

尼泊爾總理夏哈（Balendra Shah）表示，政府的工作重點將由搜救與緊急援助，轉向災民復原和災區重建。

他昨天深夜在社群媒體發文指出：「政府目前聚焦災後復原，同時努力保護受影響地區民眾生命安全，並提供必要的醫療與心理諮商服務。」

聯合國開發計畫署（UNDP）初步估計，這起災難產生了至少220萬公噸的瓦礫廢墟，包含建築殘骸、巨石與大量泥沙。

聯合國開發計畫署說：「如此龐大的廢墟規模凸顯了災難破壞的嚴重程度。受災社區在清理家園、道路與公共空間後，將面臨極其嚴峻的重建挑戰。」

精華 FAQ

  • 根據最新通報，尼泊爾境內至少有1114人死亡、3916人失聯；若加上中國西藏通報的16死、546失蹤，兩國合計死亡1130人、失聯4462人。

  • 救難人員正全力搜尋疑似受困於多座水力發電廠隧道內的人員。官方已救出279人，但仍有至少639人失聯，部分人可能仍被困在深邃隧道中。

  • 聯合國開發計畫署估計，災區至少留下220萬噸瓦礫廢墟，包括建築殘骸、巨石與泥沙。這意味著清理道路、家園與公共空間的重建工作將非常艱鉅。

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