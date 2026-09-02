我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

日俄關係惡化 普亭把所有責任歸咎於日本

中央社比許凱克2日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯總統普亭。美聯社

俄羅斯總統普亭昨天提到俄國與日本關係惡化時主張「100%是他們的責任」，並稱先前訪問擇捉島引發日本抗議並未讓他感到驚訝。日本政府今天則反駁普亭的說法。

日本放送協會（NHK）報導，普亭（Vladimir Putin）在吉爾吉斯首都比許凱克（Bishkek）受訪時發表上述言論。

在他上月13日首度走訪擇捉島後，日本就此表達抗議。普亭就此表示，「我不感到驚訝，令我驚訝的是他們對俄羅斯整體的立場。我們並未踏出讓日俄關係惡化的一步」。

他接著表示，雙方關係惡化，「完全是他們的責任」，重申責任在日方。普亭也表示，「我們先前準備持續協商和平條約，並打算解決人道方面的問題，像是讓日本國民登島訪問等」，強調莫斯科當局先前有意準備與日方展開正面的談判。

日本電視台（Nippon TV）報導，相當於日本政府發言人的內閣官房長官木原稔今天稍早反駁普亭的說法，「眼下日俄關係嚴峻，起因是俄羅斯侵略烏克蘭，無法接受猶如把責任歸咎於日方的說法。」

他也強調，「日本並未改變立場，也就是解決北方四島的歸屬問題，以及計劃簽署和平條約」。

俄羅斯2022年3月入侵烏克蘭後，日本與歐美同步加強制裁俄國，引發莫斯科當局不滿，進而使俄羅斯決定中斷與日本之間的和平條約談判，談判內容也包含這些島嶼。

而普亭8月13日首度走訪與日本有主權爭議的南千島群島中的擇捉島（Etorofu，俄文為Iturup）引發日本譴責並召見俄羅斯大使抗議。日本亦主張擁有此群島主權，並以「北方領土」或「北方四島」稱之。

精華 FAQ

  • 普亭在受訪時表示，日俄關係惡化「100%是他們的責任」，並強調俄方並未主動做出讓關係惡化的一步，將責任完全歸咎日本政府。

  • 日本內閣官房長官木原稔反駁稱，日俄關係嚴峻的起因是俄羅斯侵略烏克蘭，因此無法接受把責任歸咎於日方的說法。

  • 爭議核心包含北方四島主權問題與和平條約談判。俄國因制裁中斷協商，日本則持續主張解決領土歸屬並簽署和平條約。

普亭 日本 俄羅斯

上一則

義大利聘前烏克蘭防長當顧問 俄義互酸引童話過招

下一則

美銀副總裁在時報廣場被刺身亡⋯今日5件事

延伸閱讀

俄烏和談走入死胡同 俄傳準備升高攻擊 戰術核武恐成普亭最後手段

俄烏和談走入死胡同 俄傳準備升高攻擊 戰術核武恐成普亭最後手段
CIA局長突訪俄引關注 川普：普亭不會攻擊北約領土

CIA局長突訪俄引關注 川普：普亭不會攻擊北約領土
澤倫斯基警告無人機關閉俄領空 普亭：不與恐怖分子談判

澤倫斯基警告無人機關閉俄領空 普亭：不與恐怖分子談判
CIA局長訪俄 警告勿襲北約、停助伊朗 川普1句話緩頰

CIA局長訪俄 警告勿襲北約、停助伊朗 川普1句話緩頰

熱門新聞

外遇示意圖。 (示意圖／AI生成)

女教師火葬場旁偷情校長 激情鐵證全曝光

2026-08-20 22:50
日本東京澀谷表參道的旅遊人潮。（記者陳易辰／攝影）

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

2026-09-03 04:44
美國總統川普27日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令，將安大略湖更名為「美國湖」。（路透）

以牙還牙反擊美國湖？加拿大首都「川普大道」醞釀改名歐巴馬或TACO大道

2026-08-28 07:40
英國哈利王子與妻子梅根2月26日隨世界衛生組織代表團抵達約旦安曼的胡笙國王癌症中心（King Hussein Cancer Center）。(路透)

沒有告別派對…哈利、梅根悄搬離加州 鄰居：社區幾乎沒人發現

2026-08-30 20:00
川普政府嚴格執行卡車司機必須會說英語，運輸部已關閉違規的110家駕駛學校。（路透）

英文不及格仍發照 逾110家駕校遭關閉⋯今日5件事

2026-09-01 13:20
哈利王子與妻子梅根4月於澳洲。（美聯社）

哈利、梅根「為了狗狗」包機搬回英國 1趟至少12萬美元

2026-08-26 19:27

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？