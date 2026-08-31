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休達移民亂象：義大利延長對西邊境管制 暫停免通關

中央社羅馬31日專電
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義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）。(歐新社)
義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）。(歐新社)

因應大量非法移民先前湧入西班牙的北非領地休達（Ceuta），義大利今天宣布延長對西班牙暫停申根簽證15天，西班牙也宣布跟進對義大利實施相同入境管制。這代表搭機或乘船往返義、西兩國的旅客，仍須配合通關護照檢查。

數萬名非法移民8月1日從摩洛哥湧入西班牙飛地休達，義大利隨即對西班牙暫停歐盟申根協定自由流動機制。

安莎通訊社（ANSA）等多家媒體報導，義大利內政部長皮安特多西（Matteo Piantedosi）今天表示，「延長管制的決定是基於專家分析，我相信這可能是最後一次延長」。

義大利政府已通知歐盟、西班牙這項決定，將與西班牙的空中和海上邊境管制措施延長15天。

義大利晚郵報（Corriere della Sera）報導，西班牙表示將針對義大利經海路或空路進入西班牙境內的旅客延長邊境管制2週，並強調此舉是對義大利決策的對等回應。

在義大利宣布這項決定前夕，西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）剛發表演說呼籲歐盟團結應對移民問題，他還提到在義大利的拉姆培杜薩島（Lampedusa）爆發移民湧入事件時，西班牙接納了這些移民。

晚郵報引述，桑傑士表示西班牙內閣明天將批准向休達追加1.68億歐元（約2億美元）援助，以因應危機帶來的經濟後果。

報導指出，休達目前情勢依舊混亂，數百名北非移民今天上午試圖衝入政府設立的帳篷，與其他排隊移民爆發衝突、踩踏事件，警方隨即部署大量警力衝入人群並鳴槍示警以控制局勢。

精華 FAQ

  • 主因是休達先前湧入大量非法移民，義大利依專家分析決定延長管制15天，並通知歐盟與西班牙，維持空海邊境的護照檢查。

  • 西班牙宣布對從義大利以空路或海路入境的旅客延長邊境管制2週，強調這是對義大利決策的對等回應，旅客仍需通過護照查驗。

  • 休達情勢仍然混亂，數百名北非移民試圖衝入政府帳篷並爆發衝突與踩踏，警方因此增派大量警力並鳴槍示警，西班牙也將追加1.68億歐元援助。

休達 移民 義大利

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