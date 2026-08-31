受惠AI熱潮 高盛：南韓人口老化過快難享紅利

南韓人口老化速度過快，高儲蓄、低消費的現象可能進一步拖累內需。（美聯社檔案照）

台灣與南韓 受惠當前全球人工智慧（AI）熱潮之際，高盛 集團（Goldman Sachs）報告指出，南韓人口老化速度過快，AI財富未必惠及一般家庭，相較下，台灣銀髮族消費力道更強。

美國「財星雜誌」（Fortune）報導，南韓綜合股價指數（KOSPI）今年迄今已飆漲近60%，其中2大權值股包含記憶體晶片製造商三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）。受惠這股AI熱潮，南韓晶片業員工日前拿到約40萬美元獎金。

不過報告指出，AI熱潮創造的財富未必惠及一般家庭，即便晶片需求帶動南韓出口和工廠投資大增，國內零售銷售仍大致與2019年持平。

高盛形容這是「K型循環」，即企業財報亮眼，但民間消費持續疲軟。高盛經濟學家解釋說，這是因為南韓人口老化速度過快。

南韓生育率在全球居後段班，目前65歲以上人口占比達20%。

聯合國（UN）預測，南韓的扶養比，即老幼人口相較勞動人口比率，未來10年每年估增加1.5個百分點，增速為高盛分析70個中大型經濟體當中最快。

雪上加霜的是，南韓退休族不太花錢。在日本、台灣及美國，多數人退休後會逐步動用積蓄，南韓退休族並非如此。高盛發現，南韓60多歲族群的儲蓄率達37%，居各年齡層之冠；70歲世代儲蓄率和40歲世代差不多。

相較下，高盛指出，同樣受惠AI熱潮的台灣即使面臨人口老化壓力，但銀髮族消費力道更強；政府估2075年台灣人口恐腰斬。

台灣家庭擁有的淨金融資產是國內生產毛額（GDP）的5倍，南韓僅1倍。

隨著南韓人口持續老化，這種高儲蓄、低消費的現象可能進一步拖累內需。

高盛研究的主要經濟體中，扶養比每增加1個百分點，實質民間消費成長就會減少約3個基點。但在南韓，這對消費的衝擊介於10至17個基點。

高盛其中一套模型甚至推估，未來10年南韓人口快速老化，每年可能使消費成長減少最多25個基點。

高盛的長期模型顯示，即便首爾未來20年維持2%的經濟成長率，消費成長也會逐漸放緩，最終轉為負值。

南韓退休族擁有財富卻難以變現。高盛調查顯示，南韓家庭超過60%淨資產集中於不動產等非金融資產，在已開發經濟體中占比最高。

這使南韓退休族成了資產豐厚但現金吃緊的群體。高盛研究人員表示：「就算在有退休儲蓄的高齡家庭，能以金融資產支付生活費者，占比低於25%。」因此，他們收入下滑時傾向省吃儉用或兼更多工作，而非變賣資產。

南韓75歲以上屋主申請以房養老貸款僅占整體比重1.8%，高盛分析，這部分反映出退休族盼將資產留給下一代。