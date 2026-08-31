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北賽普勒斯渡輪翻覆8死 母親泣訴女兒從手中滑落

中央社基里尼亞31日綜合外電報導
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30日在北賽普勒斯土耳其共和國港口基雷尼亞（Kyrenia）附近，一艘渡輪翻覆，...
30日在北賽普勒斯土耳其共和國港口基雷尼亞（Kyrenia）附近，一艘渡輪翻覆，一艘摩托艇拖曳充氣式救生筏參與救援行動，疏散船上人員。(路透)

北賽普勒斯外海昨天發生1艘載有267人的渡輪翻覆，已釀8人罹難，至今仍有近20人下落不明，包括生還者艾坦畢澤的一對兒女。她今天形容四溢機油如何造成女兒從她手中滑落。

路透報導，這艘渡輪從北賽普勒斯土耳其共和國（Turkish Republic of Northern Cyprus，TRNC）港口基雷尼亞（Kyrenia）出發，目的地是土耳其港口塔舒朱（Tasucu），但啟航後不久即發生進水翻覆，許多生還者是靠著抓緊已翻覆的船身等待經過的船隻及海巡當局救起。

賽普勒斯島（Cyprus）29日遭遇嚴重風暴襲擊，昨天事發時海況仍險惡。搜救人員今天持續在水深500多公尺的海域尋找生還者，官員表示有來自土耳其的潛水員幫忙。

這艘渡輪目前躺在海底，尚不清楚是否仍有人受困其中。官員對於失蹤人數說法不一，有人說19，有人則說是18。

而在基雷尼亞港外頭，有些人坐著默默拭淚等待消息，有些人則低頭滑手機查詢最新資訊。當中包括雙眼哭腫的艾坦畢澤（Ayten Bicer），她的12歲女兒和6歲兒子仍失蹤。

她回憶當時情況說：「到處都滑得像油一樣，有柴油，我們的腳底很滑。」她原本抓著女兒，但這時有一只行李箱砸在她身上，導致女兒從她脫手，她好不容易抓到女兒的腳，但因為女兒的鞋子沾滿漏出的機油而太滑，最後她還是沒能抓住。

艾坦畢澤邊啜泣邊說：「她（女兒）一直說『不要放手』，我沒有放開我的女兒，我發誓，我沒有將她放走。」

精華 FAQ

  • 根據報導，這艘載有267人的渡輪翻覆後，已確認8人罹難，另有近20人下落不明。失蹤人數各方說法略有差異，官員目前仍持續確認中。

  • 渡輪是從北賽普勒斯土耳其共和國的基雷尼亞港出發，原定前往土耳其的塔舒朱港，但啟航後不久就因進水翻覆，隨後沉入海底。

  • 她表示船上到處都是像油一樣滑的柴油，地面與鞋底都很滑；當行李箱撞上她後，女兒被迫鬆手，即使抓到女兒的腳，仍因沾滿機油而無法抓住。

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