美伊再交火 伊朗總統：與美國續戰不符我國利益

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。(歐新社)

在美國與伊朗 軍事衝突再度升高後，伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天表示，與美國持續交戰不符伊朗國家利益。

伊朗通訊社（IRNA）報導，裴澤斯基安在吉爾吉斯舉行的上海合作組織峰會前，與印度 總理莫迪（Narendra Modi）會面。

裴澤斯基安指出：「我們仍持續尋求透過協議與相互理解，我們相信繼續戰爭既不符合我們的利益，也不符合區域利益。」

根據伊朗總統府聲明，裴澤斯基安還說：「我們相信，解決現有問題的方法是對話與合作，必須盡一切努力，防止不安全局勢與衝突蔓延。」

美軍近日才攻擊伊朗拉拉克島（Larak Island），這是美伊 一個月來首次在戰略性水道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近交火。

伊朗通訊社今天報導，拉拉克島附近葛希姆島（Qeshm）首長泰穆里（Hossein Amir Teymouri）指出：「週日晚間稍晚對拉拉克島發動的攻擊，造成兩人殉難，另有數人受傷。傷者正在接受醫療服務，目前仍持續接受治療。」

上述報導未說明死傷者是軍人或平民。