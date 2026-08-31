紐西蘭夜空驚現亮綠火球 拖白色尾巴民眾驚嘆

紐西蘭 北島昨晚夜空出現一顆明亮的綠色火球，「陶蘭加天文學會」（Tauranga Astronomical Society）在晚間7時45分前不久拍下這顆流星的影像並發布到網路。

紐西蘭媒體1news報導，「陶蘭加天文學會」在網路上發文指出：「我們在天文台（陶蘭加麥圖亞福格森公園，Fergusson Park, Matua, Tauranga）的一台流星攝影機拍下這個景象，學會會員葛瑞格（David Greig）也以家中流星攝影機捕捉到這個畫面。」

該學會表示，這顆火球從西向東飛越紐西蘭北島（North Island）北部上空，最終應會落在紐西蘭外海的太平洋。

葛瑞格是「陶蘭加天文學會」會長暨當地隕石追蹤及搜尋團體「奧特亞羅瓦火球」（Fireballs Aotearoa）成員。

他告訴1News，這顆流星來自火星 與木星之間的小行星帶，是約46億年前太陽系形成時留下的殘餘物。

紐西蘭北島懷卡托（Waikato）及普蘭蒂灣（Bay of Plenty）部分居民也通報，他們看到這顆火球，並在臉書分享目擊情況。

一名居民說，當時自己正坐在按摩浴池內放鬆，火球「直接從我頭頂飛過，太壯觀了！真希望我有拍下來」。

另一名陶蘭加居民表示，火球「看起來是明亮的綠色，拖著白色尾巴。我一開始以為是煙火」。