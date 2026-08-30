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被視為「伊斯蘭版北約」 麥加共同防禦協定將首次集會

中央社伊斯坦堡30日綜合外電報導
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土耳其總統厄多安(左起)、沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼，以及巴基斯坦總理夏立夫在麥加簽...
土耳其總統厄多安(左起)、沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼，以及巴基斯坦總理夏立夫在麥加簽署聯合防禦協議。 (路透資料照)

根據「麥加共同防禦協定」設立的戰略政治與國防委員會，其首次會議明天將在土耳其第一大城伊斯坦堡召開。

土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，根據土耳其外交部消息，外交部長費丹（Hakan Fidan）、國防部長居萊（Yasar Guler）及參謀總長拜拉克塔羅盧（Selcuk Bayraktaroglu）預計將出席上述會議。

巴基斯坦方面，外長達爾（Mohammad Ishaq Dar）、國防部長阿瑟夫（Khawaja Muhammad Asif）以及陸軍參謀長穆尼爾（Asim Munir）預計與會。沙烏地方面則預計由外長費瑟（Faisal bin Farhan）、國防部長哈立德（Khalid bin Salman）、參謀總長法亞德（Fayyadh bin Hamed Al-Ruwaili）出席。

戰略政治與國防委員會（Strategic Political and Defense Committee）由土耳其、巴基斯坦與沙烏地的外交部長、國防部長及參謀總長組成，旨在為根據「麥加共同防禦協定」（Mecca Joint Defence Agreement）而將展開的行動提供戰略指導。

預計會議將討論國際安全議題，並且著重於發展國防能力、提升3國武裝部隊之間的協同作戰能力。與會各方預計也將討論深化國防產業合作，包括共同生產和研發，以及加強聯合反恐行動等議題。

此外，會議也預期將擬定秘書處及其他相關機制的架構，並且為未來一段時間將採取的步驟制定路線圖。

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）、沙烏地王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）及巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）7日在麥加簽署該協定。

協定規定，對任何締約方的攻擊將被視為對全體締約方的攻擊。

精華 FAQ

  • 根據報導，協定下設立的戰略政治與國防委員會首次會議，將於明天在土耳其第一大城伊斯坦堡召開，作為三國後續合作的重要起點。

  • 預計出席者來自土耳其、巴基斯坦與沙烏地三方，包括外長、國防部長及參謀總長等高層，顯示會議層級高，兼具外交與軍事協調功能。

  • 會議將聚焦國際安全、國防能力、聯合作戰協同、軍工共同生產研發、聯合反恐，以及秘書處等機制架構與未來路線圖的擬定。

北約 土耳其 巴基斯坦

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