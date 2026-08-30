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日經民調：高市內閣支持率升至62％ 重新站上6字頭

中央社東京30日專電
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日相高市早苗。(美聯社)
日相高市早苗。(美聯社)

日本經濟新聞社與東京電視台28日至30日實施民意調查。結果顯示，日本首相高市早苗內閣支持率為62%，較7月上升4個百分點，時隔2個月重返6成；不支持率則下降5個百分點，來到32%。

從政黨傾向來看，自民黨支持者對高市內閣的支持率為89%，在野黨支持者為37%，與上月大致持平。無黨派選民的支持率則大幅上升11個百分點，來到47%。

按年齡層分析，39歲以下，以及40至50多歲族群的高市內閣支持率均達71%，分別較上次調查上升4個及5個百分點；60歲以上族群的支持率為53%，與前次持平。

高市內閣支持率在7月曾較6月大跌10個百分點至58%，這次重新突破6成。日本歷屆內閣中，執政滿10個月仍能維持5成以上支持率的僅有小泉純一郎、安倍晉三第2次執政，以及岸田文雄內閣。

支持內閣的主要理由，以「首相人品值得信賴」最多，占32%；其次是「具備領導能力」，占29%。不支持的理由則以「因為是以自民黨為中心的內閣」居首，占43%；「政策不好」占37%。至於希望首相優先處理的政策課題，「因應物價上漲」排名第一。

日本政府已決定自2027年4月起，限期2年將食品消費稅率降至1%，並於同年向中低收入者發放現金補貼。調查顯示，50%的受訪者肯定這項政策，45%表示不肯定。

自民黨支持者中，有61%持肯定態度；無黨派選民的肯定比例為41%。在野黨支持者則有57%表示不肯定。從年齡層來看，39歲以下，以及40至50多歲族群的肯定比例均超過半數；60歲以上族群則有近半數不肯定這項政策。

由於消費稅是日本社會保障制度的重要財源，64%受訪者表示，對減稅可能影響社會保障「感到不安」，較6月調查上升7個百分點；僅31%表示「不感到不安」。

其中，60歲以上族群有75%感到不安，40至50多歲族群也達58%。39歲以下族群則相反，表示「不感到不安」的比例較高。

值得注意的是，即使在肯定食品消費稅降至1%及現金發放政策的受訪者中，仍有51%擔憂社會保障財源受到影響。

政黨支持率方面，自民黨下降2個百分點至39%；日本維新會維持在4%。

在野黨方面，國民民主黨與立憲民主黨支持度均為5%，與上次調查相同；參政黨下降2個百分點至4%；「未來團隊」與共產黨均為3%；中道改革連合及公明黨均為2%。無黨派選民則增加6個百分點，升至27%。

本次調查由日經研究公司於8月28日至30日以全國18歲以上男女為對象，採隨機播號電訪方式進行，共取得1009份有效回答，回答率為41.4%，抽樣誤差約在正負3個百分點之內。

精華 FAQ

  • 日本經濟新聞與東京電視台民調顯示，高市早苗內閣支持率為62%，較7月上升4個百分點；不支持率則降至32%，較上次下降5個百分點，並重返6成以上。

  • 無黨派選民支持率大幅上升11個百分點至47%，是最明顯的變化；年齡層方面，39歲以下與40至50多歲族群支持率皆達71%，顯示年輕與中壯年族群較為支持。

  • 調查中有50%受訪者肯定這項政策，45%不肯定；但同時有64%的人擔心減稅會影響社會保障財源，即使是支持政策者，也有51%仍對財源問題感到不安。

民調 日本 高市早苗

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