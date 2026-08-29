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尼泊爾洪災釀682死 外長：需加強研究生態變化

中央社加德滿都29日綜合外電報導
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尼泊爾外交部長坎乃爾。(路透)
尼泊爾外交部長坎乃爾。(路透)

尼泊爾與中國西藏邊界26日發生致命洪災，造成682人喪生、近3000人失蹤之際，尼泊爾外交部長今天表示，尼泊爾需要更多研究，以「了解喜馬拉雅生態系變遷的動態」，以及這些變化對這個內陸國家構成的風險。

這個擁有3000萬人口、經濟貧困的喜馬拉雅山國家已呼籲外國專業支援。尼泊爾財政部長魏格（Swarnim Wagl）向路透表示，災後重建約需40億至50億美元。

法新社報導，美國地質調查所（US Geological Survey）指出，這起災難是因冰川崩塌導致大量泥石流衝下山谷所致。

儘管崩塌的確切原因尚不明朗，但氣候變遷恐導致全球冰川加速融化，增加這類災難的風險。

外交部長坎乃爾（Shisir Khanal）表示，他已與中國外交部長王毅通話，雙方同意加強「即時水文資料」的共享。

根據中國外交部聲明，王毅表示，中方已向尼泊爾「分享包括災區影像、衛星與水文數據，以及上游堰塞湖的預警等關鍵資訊」。

坎乃爾稍早也向媒體表示，尼泊爾需要更多研究，以「了解喜馬拉雅生態系變遷的動態」，以及這些變化對這個內陸國家構成的風險。

為下游將近20億人口提供關鍵水源的喜馬拉雅冰川，隨著全球暖化加劇正加速融化，使沿線社區暴露於難以預測且代價高昂的災害風險中。

坎乃爾說：「我們一再強調，尼泊爾排放的溫室氣體不足全球的0.01%，但尼泊爾人民卻是氣候變遷及其衝擊的主要受害者之一。」

「因此，我們呼籲全球社會一同攜手，保護喜馬拉雅生態系。」

冰川融化和永凍土層解凍亦會造成山坡不穩，增加山崩等災害風險。

精華 FAQ

  • 根據報導，這起發生在尼泊爾與中國西藏邊界的洪災已造成682人喪生、近3000人失蹤，顯示災情相當嚴重，救援與搜救工作仍持續進行。

  • 外長指出，全球冰川因暖化加速融化，會提高冰川崩塌、泥石流與山崩等災害風險；尼泊爾排放占全球不到0.01%，卻承受主要衝擊。

  • 尼泊爾已呼籲外國專業支援，財政部估計重建需40億至50億美元；同時外長已與王毅通話，雙方同意加強即時水文資料共享與上游預警。

喜馬拉雅山 氣候變遷 冰川

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